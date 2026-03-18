Ακριβά φάρμακα από τα ιδιωτικά φαρμακεία: Οι διορθώσεις που ζητούν οι φαρμακοποιοί από τον ΕΟΠΥΥ

Παρεμβάσεις για τη βελτίωση της διάθεσης των ακριβών φαρμάκων από τα ιδιωτικά φαρμακεία ζητούν οι φαρμακοποιοί από τον ΕΟΠΥΥ, καθώς ο νέος μηχανισμός εξυπηρέτησης των ασφαλισμένων βρίσκεται ακόμη στην πρώτη φάση εφαρμογής του και, όπως επισημαίνουν, χρειάζεται ορισμένες διορθώσεις για να λειτουργήσει πιο αποτελεσματικά στην πράξη.

Η δυνατότητα χορήγησης Φαρμάκων Υψηλού Κόστους μέσω των φαρμακείων της γειτονιάς τέθηκε σε εφαρμογή στις αρχές Φεβρουαρίου, στο πλαίσιο της συνεργασίας ΕΟΠΥΥ και Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου, με στόχο να δοθεί μια επιπλέον επιλογή στους ασθενείς πέρα από τα φαρμακεία του Οργανισμού και την κατ’ οίκον αποστολή. Στην παρούσα φάση το σύστημα καλύπτει περίπου 24.000 συνταγές τον μήνα, με προοπτική σταδιακής επέκτασης έως και τις 65.000.

Παρότι η κατεύθυνση του μέτρου αντιμετωπίζεται θετικά τόσο από την πλευρά του υπουργείου Υγείας και του ΕΟΠΥΥ όσο και από τους φαρμακοποιούς, στον πρώτο μήνα εφαρμογής έχουν αναδειχθεί πρακτικές δυσκολίες που, σύμφωνα με τον κλάδο, χρειάζονται άμεση τακτοποίηση. Οι φαρμακοποιοί τονίζουν ότι πρόκειται για μικρά, αλλά ουσιαστικά προβλήματα, που επηρεάζουν την ταχύτητα εξυπηρέτησης, την ενημέρωση ασφαλισμένων και επαγγελματιών, αλλά και τη συνολική λειτουργικότητα της πλατφόρμας.

Ένα από τα βασικά αιτήματα είναι να μπορεί ο φαρμακοποιός, μετά από ταυτοποίηση του ασφαλισμένου, να υποβάλει ο ίδιος αίτημα παραλαβής ΦΥΚ από ιδιωτικό φαρμακείο, χωρίς να εξαρτάται αποκλειστικά η διαδικασία από ενέργεια του ίδιου του ασθενούς μέσα στην εφαρμογή. Ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος θεωρεί ότι αυτό θα διευκόλυνε σημαντικά πολλούς ασθενείς, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις όπου απαιτείται ταχύτητα, εξοικείωση με ψηφιακές διαδικασίες ή συστηματική επανάληψη της ίδιας διαδικασίας.

Παράλληλα, ο ΠΦΣ έχει ζητήσει σειρά τεχνικών και λειτουργικών βελτιώσεων. Μεταξύ αυτών είναι η διόρθωση των στοιχείων που εμφανίζονται στην εκτύπωση προελέγχου της συνταγής, η αποστολή ενημερωτικού sms στον ασφαλισμένο για το ιδιωτικό φαρμακείο που εκτέλεσε τη συνταγή, η αποσαφήνιση της λίστας των ΦΥΚ που διατίθενται από ιδιωτικά φαρμακεία και η δημιουργία αυτοματοποιημένων ειδοποιήσεων προς τον φαρμακοποιό για την έγκριση αιτήματος, τόσο μέσω email όσο και μέσα από την ίδια την πλατφόρμα.

Οι φαρμακοποιοί ζητούν επίσης την προσθήκη στοιχείων επικοινωνίας, όπως αριθμός κινητού τηλεφώνου, ώστε να υπάρχει αμεσότερη ενημέρωση, την οριστική επίλυση προβλημάτων λανθασμένης σήμανσης στις συνταγές που εκτελούνται μέσω της πλατφόρμας, αλλά και την έγκαιρη έκδοση της απαιτούμενης ΚΥΑ για την εκκαθάριση, ώστε να προσαρμοστούν εγκαίρως τα μηχανογραφικά συστήματα και τα προγράμματα των φαρμακείων.

Στο ίδιο πλαίσιο, τίθεται και το ζήτημα της καλύτερης διαλειτουργικότητας της πλατφόρμας με τις μεταβολές στις συμβάσεις των φαρμακείων, καθώς και διορθώσεις σε επιμέρους σημεία της διαδικασίας παράδοσης, όπως οι ενδείξεις που εξακολουθούν να εμφανίζονται στα σακουλάκια του ΕΟΠΥΥ με παλαιότερη σήμανση. Επιπλέον, ο κλάδος ζητά να εξεταστεί η δυνατότητα επιλογής συγκεκριμένου σκευάσματος μεταξύ βιοϊσοδυνάμων, ώστε ο ασθενής να συνεχίζει να λαμβάνει το ίδιο εμπορικό προϊόν όταν το επιθυμεί και όταν αυτό είναι εφικτό.

Ανάμεσα στα αιτήματα περιλαμβάνεται και η καλύτερη ενημέρωση των γιατρών μέσα από το Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης, ώστε να γνωρίζουν ότι το συγκεκριμένο ΦΥΚ μπορεί να διατεθεί και από ιδιωτικό φαρμακείο και να το επισημαίνουν οι ίδιοι στον ασφαλισμένο. Ο ΠΦΣ έχει ήδη παρέμβει και για ειδικότερα τεχνικά ζητήματα που αφορούν τη συνταγογράφηση και την εκτέλεση συγκεκριμένων σκευασμάτων, ζητώντας καθαρότερη προειδοποίηση μέσα στο σύστημα και πιο έγκαιρη ενημέρωση των φαρμακείων.

Η γενική εικόνα, πάντως, είναι ότι το νέο μοντέλο συνεχίζει να αναπτύσσεται σταδιακά και χωρίς να έχει ακόμη φτάσει στην πλήρη του ανάπτυξη. Για τους φαρμακοποιούς, το βασικό στοίχημα τώρα δεν είναι να αμφισβητηθεί η κατεύθυνση του μέτρου, αλλά να λυθούν γρήγορα οι πρακτικές εκκρεμότητες, ώστε η διανομή των ακριβών φαρμάκων μέσω ιδιωτικών φαρμακείων να γίνει πιο σταθερή, πιο γρήγορη και τελικά πιο φιλική για τους ασθενείς που εξαρτώνται από αυτήν.

