Akylas: Ο «γάμος» του Ferto με το Abracadabra της Lady Gaga

Δημοσίευσε ένα σχετικό βίντεο στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram για να δείξει στους διαδικτυακούς του ακόλουθους το «εγχείρημά» του

06 Μαρ. 2026 21:52
Pelop News

Πρωτότυπη και εναλλακτική εκδοχή του τραγουδιού με το οποίο θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision στη Βιέννη, τον ερχόμενο Μάιο, παρουσίασε μέσα από τα social media ο Aklyas.

Ο τραγουδιστής, που στο πλαίσιο προώθησης της συμμετοχής του έχει ήδη εμφανιστεί στον εθνικό τελικό της Σερβίας και του Σαν Μαρίνο, «πάντρεψε» το Ferto με το Abracadabra της Lady Gaga και δημοσίευσε ένα σχετικό βίντεο στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram για να δείξει στους διαδικτυακούς του ακόλουθους το «εγχείρημά» του.

