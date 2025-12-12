Ακύρωση συναυλίας στον Άγιο Δημήτριο μετά από καταγγελία για παλαιά μαντινάδα των Droulias Brothers στον Ηλία Κασιδιάρη

Λίγο πριν την έναρξη των χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων, ο δήμος Αγίου Δημητρίου ακύρωσε τη συναυλία των Droulias Brothers, έπειτα από αίτημα δημοτικής παράταξης που επικαλέστηκε παλιό περιστατικό μαντινάδας προς τον Ηλία Κασιδιάρη. Το συγκρότημα απαντά ότι η αναφορά ήταν χιουμοριστική και πως η ακύρωση δύο ημέρες πριν τη συναυλία το αιφνιδίασε.

12 Δεκ. 2025 11:45
Pelop News

Ο δήμος Αγίου Δημητρίου αποφάσισε την ακύρωση της προγραμματισμένης συναυλίας των Droulias Brothers για το άναμμα του χριστουγεννιάτικου δέντρου, μετά από αίτημα δημοτικής παράταξης που κατήγγειλε ότι το συγκρότημα είχε αφιερώσει μαντινάδα στον Ηλία Κασιδιάρη το 2024. Το συγκρότημα δηλώνει ότι η απόφαση το «λύπησε βαθιά».

Παρότι η εμφάνιση των Droulias Brothers είχε ανακοινωθεί επίσημα, η πρόσκληση αποσύρθηκε και στη θέση τους θα εμφανιστεί ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου με το συγκρότημά του.

Η απόφαση λήφθηκε μετά από αίτημα της παράταξης «ΑλλάΖΟΥΜΕ την ΠΟΛΗ – Συμμετέχουμε – Ενώνουμε», η οποία υπενθύμισε περιστατικό του 2024, όταν –σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες– το συγκρότημα είχε αφιερώσει μαντινάδα στον Ηλία Κασιδιάρη, καταδικασμένο για διεύθυνση εγκληματικής και νεοναζιστικής οργάνωσης, παρουσία του κατά τη διάρκεια 7ήμερης άδειάς του από τις φυλακές.

Το περιστατικό που καταγγέλθηκε επανήλθε στο προσκήνιο και αποτέλεσε την αφορμή για την ακύρωση, προκαλώντας αντιδράσεις.

Οι Droulias Brothers, μέσω ανάρτησης στο Instagram, εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους για την εξέλιξη: «Με μεγάλη μας λύπη ενημερωθήκαμε για την ακύρωση της συναυλίας μας στον δήμο Αγίου Δημητρίου. Η απόφαση αυτή μας εξέπληξε, καθώς πληροφορηθήκαμε ότι αντιπολιτευόμενοι επικαλέστηκαν μια παλαιά, καθαρά χιουμοριστική μαντινάδα μας, για την οποία έχουμε τοποθετηθεί δημόσια εδώ και καιρό. Το ότι χρησιμοποιήθηκε ως αφορμή για ακύρωση δύο ημέρες πριν την εκδήλωση και μάλιστα κατόπιν πιέσεων, μας λυπεί και μας προβληματίζει βαθιά».

Σε δεύτερη ανάρτηση, τόνισαν ότι δεν έχουν καμία πολιτική ταύτιση: «Έχουμε δηλώσει ξεκάθαρα ότι δεν ανήκουμε σε κανέναν πολιτικό χώρο. Ούτε ταυτιζόμαστε με ακραίες ιδεολογίες. Η παρουσία μας είναι αποκλειστικά καλλιτεχνική. Είναι κρίμα μια πολιτική αντιπαράθεση να στερεί από τα παιδιά και τους δημότες τη χαρά μιας γιορτής ή να ακυρώνει επαγγελματικές συμφωνίες. Ευχαριστούμε για τη στήριξη· σύντομα θα συναντηθούμε ξανά επί σκηνής».

