Ακυρώθηκε η επίσκεψη Βρούτση σε Πάτρα και Ναύπακτο λόγω του τροχαίου με οπαδούς του ΠΑΟΚ

Ακυρώθηκε η προγραμματισμένη επίσκεψη του αναπληρωτή υπουργού Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση στην Πάτρα, αλλά και στη Ναύπακτο, μετά το τραγικό τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία με θύματα οπαδούς του ΠΑΟΚ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Βρούτσης βρισκόταν ήδη στον δρόμο προς την Πάτρα, ωστόσο αποφάσισε να επιστρέψει στην Αθήνα, προκειμένου να συντονίσει τις απαραίτητες ενέργειες σε κυβερνητικό επίπεδο, αλλά και σε ένδειξη σεβασμού προς τα θύματα και τις οικογένειές τους.

Η απόφαση αυτή είχε ως αποτέλεσμα τη ματαίωση όλων των προγραμματισμένων εκδηλώσεων στις οποίες θα συμμετείχε ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού τόσο στην Πάτρα όσο και στη Ναύπακτο.

Ο Γιάννης Βρούτσης ερχόταν στην Πάτρα για τα εγκαίνια του νέου χλοοτάπητα στο γήπεδο των Προσφυγικών.

