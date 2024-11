Αλαμπάμα: Ένας νεκρός και 16 τραυματίες έπειτα από πυροβολισμούς σε γιορτή πανεπιστημίου ΒΙΝΤΕΟ

Η αιματηρή επίθεση που σημειώθηκε νωρίς την Κυριακή στο Πανεπιστήμιο Tuskegee της Αλαμπάμα, κατά τη διάρκεια των εορτασμών στα πλαίσια του Homecoming, όπου συγκεντρώνονται απόφοιτοι και φοιτητές, έχει προκαλέσει σοκ και θλίψη.

Οι Αρχές ανακοίνωσαν πως η επίθεση άφησε πίσω της έναν νεκρό και 16 τραυματίες, εκ των οποίων οι 12 έχουν τραυματιστεί από τους πυροβολισμούς. Λίγες ώρες αργότερα, οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ενός ατόμου.

Σύμφωνα με την αστυνομία της Αλαμπάμα, συνελήφθη ο 25χρονος Jaquez Myrick από το Μοντγκόμερι, ο οποίος βρέθηκε με ένα όπλο που είχε συσκευή μετατροπής σε πολυβόλο. Ο Myrick αντιμετωπίζει κατηγορία για κατοχή αυτόματου όπλου, χωρίς όμως να διευκρινίζεται αν έκανε χρήση του όπλου κατά την επίθεση.

Ανάμεσα στους τραυματίες περιλαμβάνονται φοιτητές του ιστορικού μαύρου πανεπιστημίου (HBCU), ενώ το 18χρονο θύμα που έχασε τη ζωή του δεν ήταν εγγεγραμμένος φοιτητής. Οι τραυματίες διακομίστηκαν σε κοντινά νοσοκομεία, με την κατάσταση της υγείας τους να μην έχει ανακοινωθεί επισήμως.

Το FBI συμμετέχει στην έρευνα, καλώντας το κοινό να συνεισφέρει με πληροφορίες ή βίντεο από το συμβάν. Στο μεταξύ, το Πανεπιστήμιο Tuskegee ακύρωσε τα μαθήματα για τη Δευτέρα και διαθέτει σύμβουλους ψυχικής υγείας για τη στήριξη των φοιτητών.

Η οικογένεια του θύματος έχει ειδοποιηθεί, ενώ προγραμματίζεται νεκροψία στο ιατροδικαστικό κέντρο της Αλαμπάμα.

Ο αρχηγός της αστυνομίας του Tuskegee, Patrick Mardis, δήλωσε ότι στους τραυματίες περιλαμβάνονται μια φοιτήτρια που τραυματίστηκε στην κοιλιά και ένας φοιτητής που δέχτηκε πυροβολισμό στο χέρι.

Οι αστυνομικοί της πόλης είχαν προηγουμένως ανταποκριθεί σε ένα άλλο περιστατικό με πυροβολισμούς εκτός πανεπιστημίου, όταν ειδοποιήθηκαν για την επίθεση σε χώρους της πανεπιστημιούπολης.

❗️💥🇺🇲 – A shooting at Tuskegee University in Alabama left one dead and 16 injured in the early hours of November 10, the Alabama Law Enforcement Administration (ALEA) said.

The incident occurred around 1:40 am (GMT -6), when officers responded to reports of shots being fired… pic.twitter.com/xAVibXdkNH

