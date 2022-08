Άλμπερτ Μπουρλά: Θετικός στον κορονοϊό – Έχει κάνει και τις 4 δόσεις του εμβολίου

Θετικός στον κορονοϊό είναι ο Άλμπερτ Μπουρλά, με τον CEO της Pfizer, να έχει ήπια συμπτώματα όπως έγραψε στο twitter.

«Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι βγήκα θετικός στον κορονοϊό. Είμαι ευγνώμων που έλαβα τέσσερις δόσεις του εμβολίου Pfizer-BioNTech και νιώθω καλά ενώ αντιμετωπίζω πολύ ήπια συμπτώματα. Απομονώνομαι και έχω ξεκινήσει τη θεραπεία με Paxlovid», αναφέρει ο Άλμπερτ Μπουρλά και προσθέτει:

«Έχουμε φτάσει τόσο πολύ στις προσπάθειές μας να καταπολεμήσουμε αυτήν την ασθένεια που είμαι βέβαιος ότι θα έχω μια γρήγορη ανάρρωση. Είμαι απίστευτα ευγνώμων για τις ακούραστες προσπάθειες των συναδέλφων μου στην Pfizer που εργάστηκαν για να καταστήσουν διαθέσιμα εμβόλια και θεραπείες για εμένα και τους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο».

I would like to let you know that I have tested positive for #COVID19. I am thankful to have received four doses of the Pfizer-BioNTech vaccine, and I am feeling well while experiencing very mild symptoms. I am isolating and have started a course of Paxlovid.

