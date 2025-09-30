Alco: Το 53% δηλώνει ότι δεν θα ωφεληθεί από τα μέτρα που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ

«Λίγο» απάντησε το 22%, «αρκετά» το 15% και πολύ μόλις το 1%

Alco: Το 53% δηλώνει ότι δεν θα ωφεληθεί από τα μέτρα που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ
30 Σεπ. 2025 21:24
Pelop News

Απόψε (30/09/2025) παρουσιάστηκε δεύτερο μέρος της δημοσκόπησης της Alcο από τον Alpha.

Γιατί ο Αυγενάκης έστειλε εξώδικο στον Στέφανο Κασσελάκη

Οι πολίτες που συμμετείχαν ρωτήθηκαν μεταξύ άλλων για τα μέτρα που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ. Στο κατά πόσο θα ωφεληθούν εκείνοι και η οικογένειά τους από αυτά, οι πολίτες απάντησαν «καθόλου» σε ποσοστό 53%.

«Λίγο» απάντησε το 22%, «αρκετά» το 15% και πολύ μόλις το 1%.
Alco: Το 53% δηλώνει ότι δεν θα ωφεληθεί από τα μέτρα που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ

Στην ερώτηση αν πιστεύουν πως θα είχαν μεγαλύτερο όφελος από μια μείωση ΦΠΑ παρά από την μείωση των φορολογικών συντελεστών, οι πολίτες απάντησαν «ναι» σε ποσοστό 70%…

Alco: Το 53% δηλώνει ότι δεν θα ωφεληθεί από τα μέτρα που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ

Το 38% δήλωσε ότι παραμένει «το ίδιο κακή» η εικόνα για την κυβέρνηση και μετά τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού ενώ το 31% απάντησε ότι έγινε «χειρότερη».

Alco: Το 53% δηλώνει ότι δεν θα ωφεληθεί από τα μέτρα που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ

Ο… «κανένας» θεωρείται από τους περισσότερους ο πιο «επιτυχημένος» υπουργός της κυβέρνησης, σύμφωνα με τι απαντήσεις που δόθηκαν στο πλαίσιο της δημοσκόπησης της Alco.
Alco: Το 53% δηλώνει ότι δεν θα ωφεληθεί από τα μέτρα που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ

Στην ίδια ερώτηση, οι ψηφοφόροι της ΝΔ, δήλωσαν τον Νίκο Δένδια σε ποσοστό 51% ενώ τον Κυριάκο Πιερρακάκη προτιμάει το 33%
Alco: Το 53% δηλώνει ότι δεν θα ωφεληθεί από τα μέτρα που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ

Υπενθυμίζεται, ότι στο πλαίσιο του Α’ μέρους της συγκεκριμένης δημοσκόπησης που παρουσιάστηκε χθες (29/9/25), στην πρόθεση ψήφου η ΝΔ εμφανίζεται να προηγείται του ΠΑΣΟΚ με 12,5 μονάδες διαφορά.

Alco: Το 53% δηλώνει ότι δεν θα ωφεληθεί από τα μέτρα που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ

Για το αν υπάρχει κάποιο κόμμα που εκφράζει τους πολίτες σε μεγάλο βαθμό, το 61% απάντησε «όχι» ενώ «ναι» απάντησε το 36%
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
22:04 Καιρός: Έτσι θα κινηθεί η κακοκαιρία Πέμπτη-Παρασκευή, που και πως θα είναι έντονα τα φαινόμενα
21:54 Οδηγούσε στη Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης και δεν έβαλε μυαλό! Τη 2η φορά συνελήφθη
21:43 Νετανιάχου: Εκανε αλλαγές της «τελευταίας στιγμής» στο σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα αιφνιδιάζοντας τις αραβικές χώρες
21:34 Μία οχιά δάγκωσε στο γήπεδο ποδοσφαιριστή!
21:24 Alco: Το 53% δηλώνει ότι δεν θα ωφεληθεί από τα μέτρα που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ
21:07 Επιστήμονες από την Πάτρα στην πρώτη συνεδρίαση της νέας Επιτροπής για την παιδική κακοποίηση
20:51 Η ειρωνεία του Τραμπ σε Πούτιν: «Είσαι χάρτινη τίγρης;»
20:41 Εκδήλωση και ετήσιο μνημόσυνο για τον αδικοχαμένο Δημήτρη Καλογερόπουλο
20:30 Παπαδόπουλος: Η Δυτική Ελλάδα διπλασίασε τις εξαγωγές της, από το 10,3% το 2014 έφτασε στο 23%
20:29 Το κύκλωμα με τα εικονικά τιμολόγια: Κέρδη εκατομμυρίων, ο πρόεδρος του Αχαρναϊκού φερόμενος αρχηγός, Κοκλώνης: «Δεν εμπλέκομαι εγώ»
20:20 Μεγάλη απώλεια, «έσβησε» η κυτταρολόγος Ιωάννα (Βάνα) Δαγδελένη-Φλογερά
20:09 Η Ολύμπια οδός στηρίζει τον Ημιμαραθώνιο «Φάνης Τσιμιγκάτος»
20:00 Πάτρα – Υπόθεση «ΠΡΩΤΟ»: Βαριές καμπάνες για απιστία
19:50 Καιρός (01/10/2025): Τοπικές βροχές και καταιγίδες, οι προβλέψεις της ΕΜΥ για τη Δυτική Ελλάδα
19:43 Στέλεχος της Χαμάς: Το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα αγνοεί τα συμφέροντα των Παλαιστινίων
19:33 Στην τελική ευθεία το Open Πανελλήνιο πρωτάθλημα ιστιοπλοΐας ΑΜΕΑ 2025
19:26 Η κατάθεση Μπισμπίκη: «Κατέβηκα κάτω και διαπίστωσα ότι υπήρχαν υλικές ζημιές σε σταθμευμένα οχήματα»
19:23 Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας: Προσωρινός Πίνακας Αποτελεσμάτων για το Έργο DigiWest
19:14 Τ. Πετρόπουλος στον Peloponnisos FM: «Σχέδιο αναβάθμισης του αθλητισμού από τον Δήμο Πατρέων»
19:00 Μπαίνει «κόφτης» στις αποσπάσεις των Αστυνομικών – Μπαίνουν κριτήρια και περιορισμοί στις μετακινήσεις
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 30/09/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ