Alco: Το 53% δηλώνει ότι δεν θα ωφεληθεί από τα μέτρα που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ

Απόψε (30/09/2025) παρουσιάστηκε δεύτερο μέρος της δημοσκόπησης της Alcο από τον Alpha.

Οι πολίτες που συμμετείχαν ρωτήθηκαν μεταξύ άλλων για τα μέτρα που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ. Στο κατά πόσο θα ωφεληθούν εκείνοι και η οικογένειά τους από αυτά, οι πολίτες απάντησαν «καθόλου» σε ποσοστό 53%.

«Λίγο» απάντησε το 22%, «αρκετά» το 15% και πολύ μόλις το 1%.



Στην ερώτηση αν πιστεύουν πως θα είχαν μεγαλύτερο όφελος από μια μείωση ΦΠΑ παρά από την μείωση των φορολογικών συντελεστών, οι πολίτες απάντησαν «ναι» σε ποσοστό 70%…

Το 38% δήλωσε ότι παραμένει «το ίδιο κακή» η εικόνα για την κυβέρνηση και μετά τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού ενώ το 31% απάντησε ότι έγινε «χειρότερη».

Ο… «κανένας» θεωρείται από τους περισσότερους ο πιο «επιτυχημένος» υπουργός της κυβέρνησης, σύμφωνα με τι απαντήσεις που δόθηκαν στο πλαίσιο της δημοσκόπησης της Alco.



Στην ίδια ερώτηση, οι ψηφοφόροι της ΝΔ, δήλωσαν τον Νίκο Δένδια σε ποσοστό 51% ενώ τον Κυριάκο Πιερρακάκη προτιμάει το 33%



Υπενθυμίζεται, ότι στο πλαίσιο του Α’ μέρους της συγκεκριμένης δημοσκόπησης που παρουσιάστηκε χθες (29/9/25), στην πρόθεση ψήφου η ΝΔ εμφανίζεται να προηγείται του ΠΑΣΟΚ με 12,5 μονάδες διαφορά.

Για το αν υπάρχει κάποιο κόμμα που εκφράζει τους πολίτες σε μεγάλο βαθμό, το 61% απάντησε «όχι» ενώ «ναι» απάντησε το 36%

