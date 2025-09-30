Γιατί ο Αυγενάκης έστειλε εξώδικο στον Στέφανο Κασσελάκη

Του έδωσε προθεσμία μίας ημέρας για την ανάκληση και διαγραφή των σχετικών αναρτήσεων περί ανεξήγητων εσόδων 1,2 εκατ. ευρώ στο πόθεν έσχες

30 Σεπ. 2025 17:53
Pelop News

Ο βουλευτής της ΝΔ και πρώην υπουργός Λευτέρης Αυγενάκης, απέστειλε εξώδικο στον Στέφανο Κασσελάκη χαρακτηρίζοντας «ψευδείς, αβάσιμους και συκοφαντικούς» τους ισχυρισμούς του προέδρου του Κινήματος Δημοκρατίας, ότι εμφανίζει «ανεξήγητα έσοδα» ύψους 1,2 εκατ. ευρώ στο πόθεν έσχες του.

Χατζηδάκης: Αγώνας δρόμου για να πληρωθούν οι αγρότες, ικανοποιώντας τις προϋποθέσεις της Κομισιόν

«Η ανωτέρω ανάρτησή σας περιέχει ψευδείς, αβάσιμους και συκοφαντικούς ισχυρισμούς, που αφορούν το πρόσωπό μου. Οφείλετε να γνωρίζετε άλλωστε ότι η δημόσια ζωή και η λειτουργία του Κοινοβουλίου απαιτούν σεβασμό στην αλήθεια, στον πολιτικό διάλογο και στους θεσμούς. Η πολιτική αντιπαράθεση ΔΕΝ μπορεί και ΔΕΝ πρέπει να εκτρέπεται σε σκόπιμη συκοφαντία», τονίζει στο εξώδικο.

Ο κ. Αυγενάκης αναφέρει ότι με βάση τη δήλωση πόθεν έσχες του, τα καθαρά εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες για το φορολογικό έτος 2023 ανήλθαν σε 34.884,17 €, ενώ το ποσό των 580.000 ευρώ δεν αποτελεί μισθό ή εισόδημα, καθώς προέκυψε από την πώληση ακινήτων του.

«Κατά τα ανωτέρω, λοιπόν, η δήλωσή σας ότι δήθεν απέκτησα “εισόδημα” 1,2 εκατ. ευρώ είναι ΑΠΟΛΥΤΩΣ ψευδής, δυσφημιστική και συνιστά διαστρέβλωση των πραγματικών δεδομένων, αφού το μοναδικό καθαρό εισόδημά μου, που δηλώθηκε, ανέρχεται σε 34.884,17 €, ενώ τα “λοιπά ποσά” 580.000 € αφορούν έσοδο από την πώληση ακινήτου μου, με το οποίο αποπλήρωσα δανειακές μου υποχρεώσεις», αναφέρει.

«Η απόπειρα παρουσίασης αυτής της απολύτως νόμιμης και διαφανούς συναλλαγής ως δήθεν «ύποπτης» αποτελεί ευθεία διαστρέβλωση της αλήθειας, με σκοπό την πρόκληση ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ και ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ βλάβης», αναφέρει ο κ. Αυγενάκης, που κάλεσε τον κ. Κασσελάκη να ανακαλέσει και να διαγράψει την ανάρτηση, προειδοποιώντας σε αντίθετη περίπτωση με προσφυγή στα δικαστήρια.
