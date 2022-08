Άλεκ Μπάλντουιν: Δέκα μήνες μετά τον θάνατο της Χαλίνα Χάτσινς, επιστρέφει στην υποκριτική

Ύστερα από τον μοιραίο πυροβολισμό στα γυρίσματα της ταινίας «Rust», που κόστισε τη ζωή της κινηματογραφίστριας, Χαλίνα Χάτσινς, ο Άλεκ Μπάλντουιν επιστρέφει στην υποκριτική.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της New York Post, ο 64χρονος ηθοποιός ετοιμάζεται να συμμετάσχει σε παραγωγή του Μπρόντγουεϊ, στο πλευρό του Tony Shalhoub και του John Leguizamo.

Alec Baldwin plans his return to acting — on Broadway — in first job since 'Rust' shooting https://t.co/eZvP0laSWA pic.twitter.com/MxwDeXndDd

— New York Post (@nypost) August 30, 2022