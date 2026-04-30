Άλεν: «Η δουλειά δεν έχει τελειώσει, τρεις νίκες ακόμη», ΒΙΝΤΕΟ

Ο Αμερικανός της ΑΕ Γλαύκου Έσπερου για το μεγάλο του τρίποντο στην εκπνοή με τον Προμηθέα 2014 και τη συνεχεία τόσο στη σειρά όσο και τον στόχο της Ένωσης

30 Απρ. 2026 17:09
Pelop News

«Έβαλε ένα μεγάλο σουτ και απλώς έβαλα και εγώ ένα μεγάλο σουτ».

Έτσι περιέγραψε τι συνέβη στα τελευταία δευτερόλεπτα του πρώτου ημιτελικού των play-offs της ΑΕ Γλαύκου Έσπερου με τον Προμηθέα 2014  ο απόλυτος πρωταγωνιστής του παιχνιδιού Ράιαν Άλεν, που από τα 10 μέτρα ευστόχησε και με απίθανο τρίποντο διαμόρφωσε το 85-82 για την Ένωση, «απαντώντας» στον Πρέκα που μαρκαρισμένος από τα 6,75 μ. σχεδόν 6΄΄ πριν το φινάλε είχε ισοφαρίσει για τους φιλοξενούμενους προσωρινά σε 82-82.

Ακολούθως ο Αμερικανός της ΑΕ Γλαύκου Έσπερου όταν κλήθηκε να σχολιάσει τη συνέχεια τόνισε: «Η δουλειά δεν έχει τελειώσει. Θα πάμε στην έδρα τους, ξέρουμε ότι θα είναι δύσκολο, ξέρουμε ότι θα δώσουν τον καλύτερο τους εαυτό, πρέπει να είμαστε έτοιμοι να παίξουμε με συγκέντρωση σε όλη τη διάρκεια του αγώνα και στα δύο πλευρές του γηπέδου, Κυρίως όμως σε άμυνα και ριμπάουντ. Επαναλαμβάνω η δουλειά δεν τελείωσε. Πρέπει να κάνουμε άλλες τρεις νίκες για να πετύχουμε τον στόχο μας. Μία τώρα στα ημιτελικά των play-offs και άλλες δύο στη σειρά των τελικών».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 30.04.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ