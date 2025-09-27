Αλεπού έκανε βόλτα σε ξενοδοχείο στη Γλυφάδα ΒΙΝΤΕΟ

Η αλεπού είχε γεννήσει πρόσφατα σε ξέφωτο κοντά στο ξενοδοχείο και κυκλοφορεί στην περιοχή μαζί με τα οκτώ μικρά της.

27 Σεπ. 2025 15:51
Pelop News

Μια απρόσμενη «επισκέπτρια» εντοπίστηκε σε γνωστό εστιατόριο ξενοδοχείου στη Γλυφάδα, αφού μια αλεπού εμφανίστηκε φιλική προς τους θαμώνες.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, πλησίαζε τα τραπέζια «ζητώντας» τροφή και αποχωρούσε ήσυχα χωρίς να προκαλεί ανησυχία. Κατά πληροφορίες, η αλεπού είχε γεννήσει πρόσφατα σε ξέφωτο κοντά στο ξενοδοχείο και κυκλοφορεί στην περιοχή μαζί με τα οκτώ μικρά της.

Δείτε βίντεο:

Παρόμοιο περιστατικό σημειώθηκε και στον Άγιο Θωμά Αμαρουσίου, όπου μια αλεπού εντοπίστηκε το απόγευμα να κινείται ανάμεσα σε σπίτια και δρόμους της περιοχής, πριν εξαφανιστεί προς τον κοντινό λόφο.

Οι ειδικοί τονίζουν ότι οι συνεχείς εμφανίσεις άγριων ζώων στον αστικό ιστό, από σκαντζόχοιρους μέχρι αγριογούρουνα, οφείλονται στην έλλειψη φυσικών πόρων και στη διεύρυνση της δόμησης σε περιοχές που αποτελούσαν παλαιότερα το φυσικό τους περιβάλλον. Η αναζήτηση εύκολης τροφής από κάδους και υπολείμματα φαγητού οδηγεί τις αλεπούδες και άλλα ζώα πιο κοντά στις κατοικημένες περιοχές.

Αν και οι αλεπούδες δεν θεωρούνται επικίνδυνες για τον άνθρωπο, οι ειδικοί συνιστούν να αποφεύγεται η σίτισή τους ώστε να μην εξοικειώνονται υπερβολικά με την ανθρώπινη παρουσία και να μπορούν να επιστρέφουν στο φυσικό τους περιβάλλον.
