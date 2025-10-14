Αλεπού προσπάθησε να κλέψει τσάντα κοπέλας λόγω κρουασάν! ΒΙΝΤΕΟ

Πεινασμένη αλεπού έκανε μια απρόσμενη απόπειρα «στην Πετρούπολη, όταν προσπάθησε να αρπάξει την τσάντα μιας κοπέλας.

Όπως φαίνεται και στο βίντεο, το ζώο που πιθανότατα βρίσκεται σε κάποια αυλή, «βουτάει» την τσάντα, μέσα στην οποία, υπάρχει και ένα κρουασάν.

Για λίγα δευτερόλεπτα ακολουθεί μία μικρή «μάχη», καθώς η πεινασμένη αλεπουδίτσα τραβάει με τα δόντια της την τσάντα, πριν τελικά την αφήσει, χωρίς ωστόσο να εγκαταλείψει το σημείο.

