Αλεπούδες έκαναν… βόλτα στο Αιγάλεω ΒΙΝΤΕΟ

Μια απρόσμενη συνάντηση είχαν κάτοικοι του Αιγάλεω, όταν δύο αλεπούδες εμφανίστηκαν μέσα στη γειτονιά τους τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης (18/09).

Σύμφωνα με μαρτυρίες, τα ζώα κινούνταν χαλαρά στον αστικό ιστό, εξερευνώντας πεζοδρόμια, δέντρα και σταθμευμένα οχήματα. Σε βίντεο που κατέγραψε κάτοικος της περιοχής, διακρίνεται η μία αλεπού να στέκεται στην άκρη του δρόμου, ενώ η δεύτερη μυρίζει μια παρκαρισμένη μηχανή.

Η γυναίκα που τράβηξε το υλικό ανέφερε στην εκπομπή «Συνδέσεις» της ΕΡΤ News ότι αρχικά νόμιζε πως επρόκειτο για γάτες. «Κράτησα αποστάσεις ασφαλείας, δεν μπορούσα να πιστέψω ότι ήταν αλεπούδες», σημείωσε χαρακτηριστικά.





Παραμένει άγνωστο πώς τα άγρια ζώα βρέθηκαν στο κέντρο του Αιγάλεω, με εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για αναζήτηση τροφής.

Το φαινόμενο προστίθεται σε μια σειρά περιστατικών εμφάνισης άγριας πανίδας μέσα σε αστικά κέντρα τα τελευταία χρόνια.

