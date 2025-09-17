Τρομοκρατημένοι κάτοικοι στον Νέο Μαρμαρά: Λύκος επιτέθηκε σε 5χρονη στη Χαλκιδική ΒΙΝΤΕΟ

Τρομοκρατημένοι είναι οι κάτοικοι και οι τουρίστες στον Νέο Μαρμαρά της Χαλκιδικής μετά την εμφάνιση ενός λύκου.

17 Σεπ. 2025 8:24
Pelop News

Σοκ στη Χαλκιδικής προκάλεσε επίθεση λύκου σε ένα 5χρονο κοριτσάκι το πρωί της Παρασκευής 12 Σεπτεμβρίου 2025, στο Νέο Μαρμαρά. Το παιδί, που διέμενε σε ξενοδοχείο της περιοχής και είναι από τη Σερβία, έπαιζε στην παραλία όταν –σύμφωνα με μαρτυρίες– δέχθηκε την επίθεση: δαγκώθηκε στην πλάτη και φέρει γρατζουνιές στην κοιλιά και σε πόδι.

Ο άνθρωπος που κατέγραψε τα τελευταία 49” της ζωής του. Πως η αρκούδα έσπρωξε στον θάνατο τον 61χρονο ορειβάτη ΒΙΝΤΕΟ

Τη στιγμή της επίθεσης η μητέρα ήταν κοντά και με την συνδρομή ενός άνδρα που πέταξε πέτρες προς το ζώο κατάφεραν να απωθήσουν τον λύκο και να σώσουν το παιδί. Το κορίτσι μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο Πολυγύρου για εξετάσεις. Δε διαπιστώθηκαν σοβαροί τραυματισμοί και της χορηγήθηκε εξιτήριο, μετά το οποίο αναχώρησε μαζί με τους γονείς του για τη Σερβία.


 

Η ανησυχία στην τοπική κοινωνία είναι έντονη καθώς το ζώο έχει εντοπιστεί ξανά στην ευρύτερη περιοχή: βίντεο που μετέδωσε τοπικό μέσο δείχνει τον λύκο σε άλλη παραλία περίπου 5 χιλιόμετρα μακριά από το σημείο της επίθεσης, ενώ νωρίτερα, την 1η Σεπτεμβρίου, είχε σημειωθεί απόπειρα επίθεσης σε σκύλο.

 

 

Οι τοπικές αρχές έχουν κινητοποιήσει μέσα όπως drones, σταθερές κάμερες και παγίδες προκειμένου να εντοπιστεί και να αφοπλιστεί ο κίνδυνος. Η περιβαλλοντική οργάνωση Καλλιστώ, σε συνεργασία με το Δασαρχείο Πολυγύρου, τοποθέτησε κάμερες κοντά στο σημείο της επίθεσης για να συγκεντρωθούν στοιχεία. Ο αντιδήμαρχος Σιθωνίας Θανάσης Μαλλίνης δήλωσε ότι γίνεται σύσκεψη για τα επόμενα βήματα, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται η παγίδευση του ζώου και εξετάζεται το ενδεχόμενο ευθανασίας εφόσον κριθεί απαραίτητο για την ασφάλεια των πολιτών.

Οι αρχές και οι περιβαλλοντικές οργανώσεις καλούν σε προσοχή τους κατοίκους και τους τουρίστες, ζητώντας παράλληλα την αναφορά κάθε νέας εμφάνισης ώστε να αποφευχθούν νέες επιθέσεις.
