Άλεξ Ροντρίγκεζ:  Του... στοίχισε το μερίδιό του στην ομάδα Minnesota Timberwolves ο χωρισμός του με τη Τζένιφερ Λόπεζ

Φαίνονται οι επιπτώσεις από τον χωρισμό ου με την Τζένιφερ Λόπεζ στον Άλεξ Ροντρίγκεζ, τόσο στην προσωπικήόσο και στην επαγγελματική του ζωή.

Το πρώην ζευγάρι χώρισε τον Απρίλιο του 2021, μετά τις φήμες που ήθελαν τον παίκτη του μπέιζμπολ να έχει απατήσει τη Λατίνα σταρ.

Ωστόσο, ο χωρισμός τους όχι μόνο πλήγωσε τον Άλεξ Ροντρίγκεζ, αλλά τον έκανε να χάσει μια μεγάλη επένδυση. Πιο αναλυτικά, είχε συνάψει συμφωνία με τον δισεκατομμυριούχο Μαρκ Λορ, προκειμένου να αφοράσουν από κοινού την ομάδα Minnesota Timberwolves έναντι 1,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Alex Rodriguez may not have the 50/50 split with Marc Lore to buy the Minnesota Timberwolves as a recent report says he is scrambling to raise money, with his breakup with Jennifer Lopez possibly to blame.https://t.co/juweyXjBud

— News Talk 830 WCCO (@wccoradio) August 31, 2022