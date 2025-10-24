Αλεξάνδρα Σδούκου: «Σεβασμός στους νόμους, όχι ειρωνεία» – Σφοδρή απάντηση στις δηλώσεις Δούκα για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη

Σαφές μήνυμα υπέρ της νομιμότητας και της τήρησης των κανόνων έστειλε η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Αλεξάνδρα Σδούκου, μιλώντας στο Mega, με αφορμή τη συζήτηση για το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη και τις πρόσφατες δηλώσεις του δημάρχου Αθηναίων, Χάρη Δούκα.

Η κ. Σδούκου επεσήμανε ότι η νέα νομοθετική ρύθμιση για τον χώρο μπροστά από το Μνημείο «αποκαθιστά τη σαφήνεια και ενισχύει την έννομη τάξη».

«Σε ένα κράτος δικαίου, οι νόμοι που ψηφίζονται είναι για να τηρούνται. Υπάρχουν πράγματα που μπορεί να μας αρέσουν ή να μη μας αρέσουν, όμως η υποχρέωση όλων μας είναι να σεβόμαστε τον νόμο», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στον παιδευτικό ρόλο των νόμων, εξηγώντας ότι αυτοί δεν θεσπίζονται για να τιμωρούν, αλλά για να καθοδηγούν τη συμπεριφορά των πολιτών: «Ο νομοθέτης δεν φτιάχνει έναν νόμο για να τιμωρήσει, αλλά για να καθοδηγήσει. Όπως ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας δεν υπάρχει για να αφαιρείται το δίπλωμα, αλλά για να μας υπενθυμίζει να προσέχουμε, έτσι και εδώ τίθενται κανόνες για το πού επιτρέπεται να πραγματοποιούνται συγκεντρώσεις».

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ διευκρίνισε ότι η εφαρμογή της ρύθμισης θα γίνεται με γνώμονα την αναλογικότητα, ώστε να αποτρέπονται οργανωμένες ενέργειες βίας, όχι μεμονωμένες εκφράσεις διαμαρτυρίας.

«Είναι άλλο πράγμα ο πολίτης που διαμαρτύρεται μόνος του και άλλο όταν έχεις 500 μπαχαλάκηδες με μολότοφ», σημείωσε.

«Ατυχείς και ειρωνικές οι δηλώσεις του Δούκα»

Αναφερόμενη στη φράση «καλή τύχη» που χρησιμοποίησε ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας για τις πρωτοβουλίες του υπουργείου Άμυνας, η Αλεξάνδρα Σδούκου έκανε λόγο για «προσβλητική και ειρωνική τοποθέτηση», λέγοντας ότι «όταν πρόκειται για τη διαχείριση ενός μνημείου εθνικής σημασίας, τέτοιες δηλώσεις είναι τουλάχιστον περιττές».

«Ο νόμος δίνει την αρμοδιότητα φροντίδας του μνημείου στον υπουργό. Ο κ. Δένδιας κάλεσε τόσο τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη όσο και τον δήμαρχο Αθηναίων να συζητήσουν τα επιχειρησιακά ζητήματα. Ο κ. Δούκας αρνήθηκε να συνεισφέρει και το υπουργείο προχωρά κανονικά τη διαδικασία», ανέφερε.

Η κ. Σδούκου επισήμανε ότι ο Νίκος Δένδιας ενήργησε «με πνεύμα συνεργασίας», προσπαθώντας να διασφαλίσει συνεννόηση μεταξύ όλων των αρμόδιων φορέων. «Αν δεν το έκανε, πάλι θα υπήρχαν επικρίσεις ότι ενεργεί μόνος του», πρόσθεσε.

«Η πλειοψηφία των πολιτών θέλει κανόνες και σεβασμό»

Κλείνοντας, η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ υπογράμμισε πως το υπουργείο Εθνικής Άμυνας έχει πλέον την εποπτεία και την ευθύνη του Μνημείου, όπως ορίζει η νομοθεσία, σημειώνοντας:

«Η πλειοψηφία των πολιτών θέλει νομιμότητα και σεβασμό στους κανόνες. Αυτή είναι η ουσία της δημοκρατίας».

