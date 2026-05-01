Αλέξανδρος Παναγούλης: 50 χρόνια από τον θάνατο ενός ασυμβίβαστου αγωνιστή

Μισός αιώνας συμπληρώνεται από τον μυστηριώδη θάνατο του Αλέξανδρος Παναγούλης, ενός από τους πλέον εμβληματικούς αντιστασιακούς της περιόδου της δικτατορίας, με τη μορφή του να εξακολουθεί να προκαλεί δέος, αλλά και ερωτήματα για το πώς θα είχε διαμορφωθεί η πολιτική ιστορία της Μεταπολίτευσης αν παρέμενε ενεργός.

Ο αιφνίδιος θάνατος και τα αναπάντητα ερωτήματα

Τα ξημερώματα της Πρωτομαγιάς του 1976, ο Παναγούλης έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα στη λεωφόρο Βουλιαγμένης, οδηγώντας το μοιραίο αυτοκίνητο που του είχε χαρίσει η σύντροφός του, Οριάνα Φαλάτσι.

Παρά το γεγονός ότι η υπόθεση έκλεισε ως τροχαίο, οι συνθήκες του δυστυχήματος δεν αποσαφηνίστηκαν ποτέ πλήρως, τροφοδοτώντας μέχρι σήμερα σενάρια και υποψίες. Το ενδεχόμενο εμπλοκής τρίτου οχήματος, οι αντικρουόμενες μαρτυρίες και το πολιτικό κλίμα της εποχής ενίσχυσαν τη συζήτηση περί πιθανής σκοπιμότητας.

Μια κηδεία που μετατράπηκε σε λαϊκή έκρηξη

Τέσσερις ημέρες μετά τον θάνατό του, εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες κατέκλυσαν το κέντρο της Αθήνας, συνοδεύοντας τη σορό του από τη Μητρόπολη έως το Α’ Νεκροταφείο.

Το σύνθημα «Ο Παναγούλης ζει» αντήχησε δυνατά, αποτυπώνοντας –όπως σημειώνουν αναλυτές– μια συλλογική ανάγκη της κοινωνίας να αποτινάξει την ενοχή της για τη στάση της κατά τη διάρκεια της επταετίας.

Η απόπειρα κατά του Γεώργιου Παπαδόπουλου

Ο Παναγούλης πέρασε στην Ιστορία κυρίως για την απόπειρα δολοφονίας του δικτάτορα στις 13 Αυγούστου 1968, κοντά στη Βάρκιζα.

Παρά τον άρτιο σχεδιασμό, η καθυστέρηση λίγων δευτερολέπτων στην πυροδότηση του εκρηκτικού μηχανισμού αποδείχθηκε καθοριστική, με αποτέλεσμα ο Παπαδόπουλος να διαφύγει. Ο Παναγούλης συνελήφθη λίγες ώρες αργότερα.

Βασανιστήρια, σιωπή και αντοχή

Η στάση του κατά τη διάρκεια της κράτησής του τον κατέστησε σύμβολο αντίστασης. Υπέστη σκληρά βασανιστήρια από την ΕΣΑ, χωρίς ποτέ να λυγίσει ή να αποκαλύψει συνεργάτες.

Ακόμη και οι βασανιστές του αναγνώρισαν τη στάση του. Ο διαβόητος αξιωματικός Δημήτριος Ιωαννίδης φέρεται να είχε δηλώσει πως επρόκειτο για «μία περίπτωση στο εκατομμύριο».

Η δίκη και η διεθνής κινητοποίηση

Καταδικάστηκε δις εις θάνατον το 1968, ωστόσο η εκτέλεσή του αποτράπηκε χάρη σε διεθνή κινητοποίηση προσωπικοτήτων και οργανισμών.

Ανάμεσά τους, πολιτικοί και πνευματικοί άνθρωποι όπως ο Σαρλ Ντε Γκολ και ο Ζαν Πολ Σαρτρ, που ζήτησαν την αναστολή της ποινής.

Από την αντίσταση στην πολιτική

Μετά την αποφυλάκισή του το 1973, ο Παναγούλης επέστρεψε στην Ελλάδα και εξελέγη βουλευτής με την Ένωση Κέντρου – Νέες Δυνάμεις.

Ωστόσο, η ασυμβίβαστη προσωπικότητά του τον οδήγησε γρήγορα σε ρήξη με το πολιτικό σύστημα. Σύμφωνα με μαρτυρίες, ετοίμαζε αποκαλύψεις για σχέσεις πολιτικών προσώπων με τη χούντα, γεγονός που εντείνει τα ερωτήματα γύρω από τον θάνατό του

Ο άνθρωπος πίσω από τον ήρωα

Πέρα από την πολιτική και την αντιστασιακή του δράση, ο Παναγούλης υπήρξε και ποιητής. Πολλά από τα έργα του γράφτηκαν μέσα στη φυλακή, ακόμη και με το ίδιο του το αίμα.

Η Οριάνα Φαλάτσι τον περιέγραψε ως «πρώτα απ’ όλα ποιητή», υπογραμμίζοντας ότι ο ηρωισμός του ήταν προέκταση της ευαισθησίας και της σκέψης του.

Ένα διαχρονικό σύμβολο

Πενήντα χρόνια μετά τον θάνατό του, ο Αλέξανδρος Παναγούλης παραμένει μια εμβληματική μορφή της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας.

Η ζωή και ο θάνατός του εξακολουθούν να προκαλούν συζητήσεις, όχι μόνο για το παρελθόν, αλλά και για τα όρια της αντίστασης, της δημοκρατίας και της πολιτικής ηθικής.

Το αποτύπωμά του, ωστόσο, παραμένει αδιαμφισβήτητο: ένας άνθρωπος που έζησε και έδρασε στα άκρα, αφήνοντας πίσω του ένα κενό που –όπως πολλοί υποστηρίζουν– δεν καλύφθηκε ποτέ.

