Αλέξης Τσίπρας από Θεσσαλονίκη: «Το ταξίδι ξανάρχισε» – Σήμα επανεκκίνησης και κάλεσμα στον προοδευτικό κόσμο

Με φόντο τη Θεσσαλονίκη και την παρουσίαση του βιβλίου του «Ιθάκη», ο Αλέξης Τσίπρας έστειλε μήνυμα πολιτικής επανεκκίνησης, μιλώντας για την ανάγκη μιας ισχυρής, κυβερνώσας προοδευτικής δύναμης που θα απαντήσει στην απογοήτευση της κοινωνίας.

17 Ιαν. 2026 16:00
Pelop News

Από τη Θεσσαλονίκη ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας έδωσε το στίγμα της νέας πολιτικής του παρέμβασης, δηλώνοντας αποφασισμένος να αναλάβει την προσπάθεια να «πείσει μια απογοητευμένη κοινωνία» ότι υπάρχει εναλλακτική προοπτική διακυβέρνησης.

Μιλώντας στο πλαίσιο της παρουσίασης του βιβλίου του Ιθάκη, σημείωσε χαρακτηριστικά πως «το ταξίδι ξανάρχισε», υπογραμμίζοντας ότι υπάρχει πυξίδα και σχέδιο για την ανασύνθεση της προοδευτικής παράταξης.

«Αρκεί να πείσουμε μια απογοητευμένη κοινωνία να υπερβεί το στερεότυπο ότι σε αυτή τη χώρα τίποτε δεν κινείται. Και όμως κινείται. Κερδίζει έδαφος καθημερινά η ιδέα μιας μεγάλης προοδευτικής παράταξης, που θα μπορέσει να βάλει τέλος στο κράτος της απολυταρχίας, της ολιγαρχίας, της αδικίας και της διαφθοράς», ανέφερε, τονίζοντας πως ο προοδευτικός κόσμος δεν αναζητά «μικρά και ανίσχυρα κόμματα διαμαρτυρίας», αλλά μια ισχυρή κυβερνώσα δύναμη.

Όπως ξεκαθάρισε, ο στόχος δεν είναι μια ακόμη πολιτική φωνή διαμαρτυρίας, αλλά μια ολοκληρωμένη εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης. «Η ανασύνθεση της δημοκρατικής παράταξης είναι αναγκαία και επιβεβλημένη. Θα γίνει με σχέδιο, μεθοδικά, όχι βιαστικά και πρόχειρα», υπογράμμισε.

Αναπτύσσοντας το πολιτικό του όραμα, μίλησε για έναν συνδυασμό «αισιοδοξίας της βούλησης και ρεαλισμού της εμπειρίας», περιγράφοντας μια προοδευτική παράταξη έτοιμη να αναλάβει ξανά τα ηνία της χώρας, με πυξίδα την εντιμότητα, τη δικαιοσύνη και τη δημοκρατία.

Παράλληλα, άσκησε σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση, κάνοντας λόγο για ένα «κράτος λάφυρο» που καταρρέει σε κάθε κρίση και μετατρέπεται, όπως είπε, σε εργαλείο στυγνής εκμετάλλευσης των πολλών. Αναφέρθηκε ειδικά στο δυστύχημα στα Τέμπη, στις φυσικές καταστροφές, αλλά και στο πρόσφατο μπλακάουτ στο FIR Αθηνών, σημειώνοντας ότι «δεν έχουμε μόνο ένα κράτος παράλυτο, αλλά ένα κράτος επικίνδυνο για τις ίδιες τις ζωές των ανθρώπων».

Ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε, τέλος, βασικούς άξονες ενός προοδευτικού σχεδίου διακυβέρνησης, με έμφαση στην πραγματική ανεξαρτησία των Ανεξάρτητων Αρχών, στον ουσιαστικό έλεγχο των δημοσίων συμβάσεων, στην ενίσχυση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με πόρους και αρμοδιότητες, αλλά και στη διαφάνεια σε κάθε δημόσια δαπάνη.

Κλείνοντας, τόνισε την ανάγκη ριζικού εκδημοκρατισμού του κράτους και ενεργού συμμετοχής της κοινωνίας των πολιτών στον έλεγχο της εξουσίας, υπογραμμίζοντας ότι μόνο έτσι μπορεί να οικοδομηθεί ένα κράτος που θα υπηρετεί το σύνολο της κοινωνίας και όχι προνομιούχες μειοψηφίες.

16:00 Αλέξης Τσίπρας από Θεσσαλονίκη: «Το ταξίδι ξανάρχισε» – Σήμα επανεκκίνησης και κάλεσμα στον προοδευτικό κόσμο
