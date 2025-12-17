Το μήνυμα του Αλέξη Τσίπρα από την Πάτρα: «Μας αξίζει αυτός ο βάλτος; Υπάρχει αύριο;»

Με σαφή πολιτικά χαρακτηριστικά και ευθείες αιχμές προς την κυβέρνηση και το σύνολο του πολιτικού συστήματος, ο βραχνιασμένος Αλέξης Τσίπρας, που ταλαιπωρήθηκε από ένα κρύωμα, επέλεξε την Πάτρα για το δεύτερο βήμα της πολιτικής επανόδου του στο προσκήνιο, μετά την ομιλία του στο θέατρο Παλλάς στην Αθήνα.

Από τον κατάμεστο πολυχώρο Royal, στην αχαϊκή πρωτεύουσα, ο πρώην πρωθυπουργός παρουσίασε το βιβλίο του «Ιθάκη», μετατρέποντας την εκδήλωση σε μια εφ’ όλης της ύλης πολιτική παρέμβαση με έντονο αντιπαραθετικό τόνο και σαφή προοπτική μέλλοντος.

Από τα πρώτα του λόγια, ο κ. Τσίπρας επεδίωξε να δώσει πολιτικό βάθος στο εγχείρημα του βιβλίου, υποστηρίζοντας ότι η «Ιθάκη» δεν αφορά μόνο το παρελθόν, αλλά «σκιαγραφεί τη ρότα του αύριο» και γι’ αυτό –όπως είπε χαρακτηριστικά– «πυροβολείται».

Μιλώντας για «αποκατάσταση της ιστορικής αλήθειας», έκανε λόγο για μια αναγκαία προϋπόθεση ώστε η κοινωνία να κατανοήσει το σήμερα και να σχεδιάσει το αύριο, υπογραμμίζοντας ότι «το διάβασμα ενός βιβλίου στην εποχή των συνθημάτων αποτελεί πράξη αντίστασης».

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η φράση του ότι «το φάντασμα της Ιθάκης πλανιέται πάνω από το καθεστώς τους», δίνοντας τον τόνο μιας ομιλίας που επανειλημμένα επανέφερε τη μεταφορά του «βάλτου» για να περιγράψει τη σημερινή κατάσταση της χώρας. «Μας αξίζει αυτός ο βάλτος; Υπάρχει αύριο;» διερωτήθηκε, απευθυνόμενος σε ένα ακροατήριο που τον χειροκροτούσε θερμά.

Ο πρώην πρωθυπουργός εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση, κάνοντας λόγο για «λάθος κυβέρνηση» που εφαρμόζει «καταστροφικά δόγματα άγριου νεοφιλελευθερισμού, βαλκανικού τύπου».

Αναφέρθηκε εκτενώς σε σκάνδαλα και υποθέσεις διαφθοράς, μιλώντας για «βάλτο υποκλοπών, Τεμπών, ΟΠΕΚΕΠΕ και καρτέλ», ενώ δεν δίστασε να χρησιμοποιήσει αιχμηρές εκφράσεις για «φραπέδες και χασάπηδες» που –όπως είπε– λυμαίνονται το δημόσιο χρήμα, προειδοποιώντας ότι όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας είναι «μόνο η κορυφή του παγόβουνου».

Ξεχωριστή ενότητα της ομιλίας αφιερώθηκε στον πρωτογενή τομέα και στις αγροτικές κινητοποιήσεις. Ο κ. Τσίπρας μίλησε για «μπλόκα της οργής» και απέδωσε την κρίση σε συνειδητές κυβερνητικές επιλογές που, όπως υποστήριξε, άφησαν τους αγρότες «αβοήθητους», ενώ τα κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης κατευθύνθηκαν σε λίγες μεγάλες επιχειρήσεις. Παρουσίασε συγκεκριμένες προτάσεις άμεσης στήριξης, καλώντας την κυβέρνηση να δώσει «τώρα» λύσεις, προειδοποιώντας ότι «η παραγωγή δεν μπορεί να περιμένει».

Στο πεδίο της οικονομίας, ο πρώην πρωθυπουργός αντιπαρέβαλε τα στοιχεία της διακυβέρνησης 2015-2019 με τα σημερινά δεδομένα, υποστηρίζοντας ότι η χώρα παραδόθηκε το 2019 «εκτός μνημονίων, με μαξιλάρι 40 δισ. και σε τροχιά ανάπτυξης». «Η αλήθεια είναι πεισματάρα», είπε, καλώντας σε σύγκριση μισθών, τιμών ρεύματος και αγοραστικής δύναμης, ενώ προκάλεσε την κυβέρνηση να απευθυνθεί στην κοινωνία με «αντικειμενικά ερωτήματα» για την αποτελεσματικότητα και την εντιμότητά της.

Παράλληλα, δεν άφησε εκτός κριτικής την αντιπολίτευση, μιλώντας για έλλειψη πειστικής εναλλακτικής πρότασης και για έναν κατακερματισμό που –όπως είπε– διευκολύνει τη Δεξιά να αναζητά «ασφαλή προσγείωση».

Σε αυτό το πλαίσιο, έθεσε ανοιχτά την ανάγκη για μια «ισχυρή προοδευτική παράταξη» μέσα από διαδικασίες «από τα κάτω», με πρωτοβουλίες αυτοοργάνωσης και ενεργό ρόλο των πολιτών.

Κλείνοντας, ο Αλέξης Τσίπρας μίλησε για «σοκ εμπιστοσύνης» και «σεισμική αλλαγή πολιτικών συσχετισμών», καλώντας σε έναν «νέο πατριωτισμό» εντιμότητας και δικαιοσύνης. «Ο κοιμισμένος γίγαντας είναι η κοινωνία» τόνισε, δηλώνοντας ότι συνεχίζει να αγωνίζεται γιατί «ο νόστος της αλλαγής είναι πιο ισχυρός από τις φουρτούνες».

Από την Πάτρα, το μήνυμα ήταν σαφές: η «Ιθάκη» παρουσιάστηκε όχι μόνο ως βιβλίο, αλλά ως πολιτικό κάλεσμα για το επόμενο ταξίδι.

«Φυσιογνωμία για πολιτική αλλαγή»

Με παρεμβάσεις που ανέδειξαν τόσο το πολιτικό όσο και το κοινωνικό αποτύπωμα του βιβλίου «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση παρουσίασής του στην Πάτρα, με τη συμμετοχή εκπροσώπων της αυτοδιοίκησης, της επιστήμης, των γραμμάτων και του πολιτισμού.

Για το βιβλίο μίλησαν ο επικεφαλής δημοτικής παράταξης Βασίλης Αϊβαλής, η συνήγορος του Παιδιού Θεώνη Κουφονικολάκου, ο πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Δυτικής Ελλάδας Γιώργος Παππάς, ο συγγραφέας Γιώργος Σιακαντάρης και ο ηθοποιός Αιμίλιος Χειλάκης, ενώ την εκδήλωση συντόνισε η δημοσιογράφος Λίνα Μπάστα. Στην αρχή της εκδήλωσης παρενέβη ο αγρότης από τον Ερύμανθο Αποστόλης Νεμουτιανός, αναφερόμενος στα οξυμένα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα και στον αγώνα των αγροτοκτηνοτρόφων για επιβίωση και αξιοπρέπεια.

Ο Βασίλης Αϊβαλής τόνισε ότι μια σύγχρονη προοδευτική πρόταση δεν μπορεί να βασιστεί ούτε σε ευκαιριακές εκλογικές συγκολλήσεις ούτε σε ανακύκλωση προσώπων και πρακτικών του παρελθόντος. Υπογράμμισε, επίσης, ότι η αξιοπιστία χτίζεται με συνέπεια λόγων και έργων, σημειώνοντας πως μια ισχυρή ηγετική φυσιογνωμία μπορεί να λειτουργήσει καταλυτικά για μια ουσιαστική πολιτική αλλαγή.

Η Θεώνη Κουφονικολάκου επεσήμανε ότι στο βιβλίο ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρεται στη ρίζα των προβλημάτων της ελληνικής κοινωνίας, αλλά και σε θετικές πολιτικές της διακυβέρνησής του, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στα παιδιά και στις ανισότητες που τα οδηγούν στο περιθώριο.

Ο Γιώργος Παππάς χαρακτήρισε τις προτάσεις της «Εθνικής Πυξίδας» ως μια συνεκτική και ιδεολογικά σαφή πρόταση για την οικονομία και την ανάπτυξη, τονίζοντας ότι το στοίχημα είναι η μετατροπή του οράματος σε εφαρμόσιμη στρατηγική με κοινωνικό πρόσημο.

Ο Γιώργος Σιακαντάρης μίλησε για ένα βιβλίο-«πυξίδα για το μέλλον», που αντιμετωπίζει με σοβαρότητα τις κοινωνικές αντιθέσεις, ενώ ο Αιμίλιος Χειλάκης σημείωσε ότι μέσα από την «Ιθάκη» ξανανοίγει η συζήτηση για πολιτικές με επίκεντρο τον πολίτη.

