Τσίπρας για Κατεχόμενα: Εκλογή Ερχιουρμάν δημιουργεί ελπίδες για επανεκκίνηση των συνομιλιών

Ο Αλέξης Τσίπρας χαιρετίζει τη νίκη του Τουφάν Ερχιουρμάν ως νέου ηγέτη της τουρκοκυπριακής κοινότητας, χαρακτηρίζοντας το εκλογικό αποτέλεσμα θετική εξέλιξη. Σε ανάρτησή του, τονίζει ότι η απόφαση των Τουρκοκυπρίων υπέρ μιας λύσης ομοσπονδίας και επανένωσης της Κύπρου ανοίγει δρόμο για την επανεκκίνηση των συνομιλιών στο πλαίσιο των Αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Ο πρώην πρωθυπουργός εύχεται καλή δύναμη στον Ερχιουρμάν για το δύσκολο έργο που αναλαμβάνει, υπογραμμίζοντας ότι όλοι, και ιδιαίτερα οι προοδευτικές δυνάμεις, οφείλουν να αγωνιστούν για μια δίκαιη και βιώσιμη λύση στο Κυπριακό. Τονίζει ότι αυτή η λύση πρέπει να στηρίζεται στο πλαίσιο Γκουτέρες, χωρίς εγγυήσεις και κατοχικά στρατεύματα, προς όφελος όλων των Κυπρίων, Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων.

