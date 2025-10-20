Τουφάν Ερχιουρμάν: Ποιος είναι ο νέος «ηγέτης» στα Κατεχόμενα που εκτόπισε τον εκλεκτό του Ερντογάν

Σαρωτική νίκη στις εκλογές στα Κατεχόμενα. Ποιες οι προοπτικές για το Κυπριακό.  Ο Τουφάν Ερχιουρμάν επικράτησε με 62,7% και τάσσεται υπέρ της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας, ανοίγοντας νέες προοπτικές στο Κυπριακό.

 

Τουφάν Ερχιουρμάν: Ποιος είναι ο νέος «ηγέτης» στα Κατεχόμενα που εκτόπισε τον εκλεκτό του Ερντογάν
20 Οκτ. 2025 8:47
Pelop News

Ο Τουφάν Ερχιουρμάν επικράτησε με μεγάλη διαφορά του εκλεκτού του Ταγίπ Ερντογάν, Ερσίν Τατάρ, στις εκλογές στα Κατεχόμενα.

Σύμφωνα με τα επίσημα αποτελέσματα:

  • Ερχιουρμάν: 62,70% (87.137 ψήφοι)
  • Τατάρ: 35,81% (49.714 ψήφοι)

Διαβάστε επίσης: Κατεχόμενα: Σαρωτική νίκη Ερχιουρμάν που απορρίπτει τη λύση δύο κρατών στο Κυπριακό

Η ήττα του Τατάρ, που θεωρούνταν ο εκλεκτός της τουρκικής κυβέρνησης, χαρακτηρίζεται ταπεινωτική και αναδεικνύει την αλλαγή πολιτικής ισορροπίας στα Κατεχόμενα.

Ποιος είναι ο Τουφάν Ερχιουρμάν

Ο Τουρκοκύπριος ακαδημαϊκός, δικηγόρος και διπλωμάτης Τουφάν Ερχιουρμάν υπήρξε αρχηγός του Ρεπουμπλικανικού Τουρκικού Κόμματος από το 2016.

Σπούδασε νομικά στο Πανεπιστήμιο της Άγκυρας από το 1988 και στη συνέχεια απέκτησε από το ίδιο πανεπιστήμιο μεταπτυχιακό και διδακτορικό τίτλο. Μεταξύ 2008 και 2010 ηγήθηκε των διαπραγματεύσεων για την επίλυση του Κυπριακού. Από το 1999 ως το 2004 εργάστηκε στο υπουργείο Δικαιοσύνης της Τουρκίας και έθεσε στόχο την θεσμοθέτηση του συνηγόρου του πολίτη στην Τουρκία. Εξελέγη βουλευτής στις εκλογές στην ΤΔΒΚ το 2013 με το Ρεπουμπλικανικό Τουρκικό Κόμμα.[1]

Διορίστηκε «πρωθυπουργός» της μη αναγνωρισμένης διεθνώς ΤΔΒΚ τον Ιανουάριο του 2018, έπειτα από τις πρόωρες βουλευτικές εκλογές στις 7 Ιανουαρίου 2018, στις οποίες επανεξελέγη βουλευτής. Στις 19 Ιανουαρίου 2018 σχημάτισε κυβέρνηση συνασπισμού αποτελούμενη από το κόμμα του και το Λαϊκό Κόμμα, το Δημοκρατικό Κόμμα και το Κόμμα Κοινοτικής Δημοκρατίας.

Η εκλογική νίκη του Ερχιουρμάν σηματοδοτεί ανατροπή της πολιτικής κατεύθυνσης που προωθούσε η Άγκυρα και ενδέχεται να επηρεάσει σημαντικά τις μελλοντικές διαπραγματεύσεις για το Κυπριακό.

Ο Ερχιουρμάν δημιουργεί νέες ελπίδες για λύση του Κυπριακού, καθώς:

  • Δεν υιοθετεί τη λύση των δύο κρατών.
  • Τάσσεται υπέρ διαπραγματεύσεων για Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία.

Ο Κύπριος Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης συνεχάρη τον νικητή και εξέφρασε τη διάθεση συμμετοχής σε νέες διαπραγματεύσεις υπό τον συντονισμό των Ηνωμένων Εθνών.

 

