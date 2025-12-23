Αλεξόπουλος: «Αυτές τις ημέρες ας νοιαστούμε κι ας σταθούμε με κατανόηση ο ένας δίπλα στον άλλο»

«Η εορταστική περίοδος των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς αποτελεί μία μοναδική ευκαιρία, για να κάνουμε μία μικρή παύση από την καθημερινότητα και να κοιτάξουμε γύρω μας και να θυμηθούμε όσα έχουν πραγματική αξία. Αυτές τις ημέρες ας μοιραστούμε, ας νοιαστούμε, ας σταθούμε με κατανόηση ο ένας δίπλα στον άλλο.

Σ’ έναν κόσμο που αλλάζει γρήγορα, ο τόπος μας παραμένει η κοινή μας αναφορά. Επενδύοντας στους ανθρώπους του Δήμου μας όλοι μαζί χτίζουμε ένα μέλλον με προοπτική και ελπίδα.

Εύχομαι αυτές τις γιορτινές ημέρες να γεμίσουν τα σπίτια μας με ζεστασιά και οι καρδιές μας με αγάπη και αισιοδοξία και η νέα χρονιά να μας βρει υγιείς, ενωμένους και πιο αποφασιστικούς να συνεχίσουμε για έναν Δήμο δυνατό που δεν αφήνει κανέναν πίσω.

Καλά Χριστούγεννα και Καλή Χρονιά σε όλους».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



