Αλεξόπουλος για Καλογριά: «Παραμένει δημόσιο κτήμα η έκταση των 35 στρεμμάτων»

Την ικανοποίησή του για την απόφαση που διατηρεί δημόσιο χαρακτήρα στην επίμαχη έκταση των 35 στρεμμάτων στην παραλία της Καλογριάς εξέφρασε ο δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας, Γρηγόρης Αλεξόπουλος, τονίζοντας ότι η τοπική κοινωνία θα συνεχίσει να υπερασπίζεται τον φυσικό πλούτο της περιοχής.

10 Μαρ. 2026 12:54
Pelop News

Στη διατήρηση του δημόσιου χαρακτήρα της έκτασης των 35 στρεμμάτων στην προστατευόμενη παραλία της Καλογριάς αναφέρθηκε ο δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας, Γρηγόρης Αλεξόπουλος, μετά την απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου να μην προχωρήσει στη διαγραφή της από το δημόσιο κτήμα.

Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση, η οποία βασίζεται στη γνωμοδότηση της Επιτροπής Δημοσίων Κτημάτων Αχαΐας (13.02.2026, πρακτικό 01/2026), δεν προχωρά η διαγραφή τμήματος δημοσίου κτήματος παλαιού αιγιαλού με αριθμό ΑΒΚ 32 στην περιοχή της Καλογριάς του Δήμου Δυτικής Αχαΐας.

Ανατροπή στην Καλογριά: Οριστικό φρένο στην παραχώρηση – Απορρίφθηκε η παραχώρηση των 35 στρεμματων σε ιδιωτη επενδυτη

Με βάση αυτή την εξέλιξη, η επίμαχη έκταση παραμένει δημόσια, διατηρώντας τον χαρακτήρα της προς όφελος των πολιτών και των επισκεπτών της περιοχής.

Η απόφαση θεωρείται σημαντική εξέλιξη για τους φορείς της Αχαΐας που είχαν κινητοποιηθεί το τελευταίο διάστημα για το ζήτημα, μεταξύ των οποίων ο Δήμος Δυτικής Αχαΐας, η ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας, το Τεχνικό Επιμελητήριο Δυτικής Ελλάδας και η ΟΙΚΙΠΑ.

Όπως δήλωσε ο δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας, Γρηγόρης Αλεξόπουλος:
«Η απόφαση αυτή αποτελεί μία σημαντική θετική εξέλιξη για την τοπική μας κοινωνία και την προστασία της Καλογριάς. Ο Δήμος μας από την πρώτη στιγμή στάθηκε απέναντι σε κάθε προσπάθεια ιδιωτικοποίησης μιας περιοχής με ανεκτίμητη περιβαλλοντική αξία, όχι γιατί είναι ενάντια στις επενδύσεις, αλλά γιατί αποκαλύφθηκαν σκιές που έθεταν σε κίνδυνο τη δημόσια έκταση».

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι ο Δήμος Δυτικής Αχαΐας θα συνεχίσει να υπερασπίζεται τον δημόσιο χαρακτήρα της παραλίας και να συνεργάζεται με όλους τους αρμόδιους φορείς για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής.

Να σημειωθεί ότι τις ενέργειες των τοπικών φορέων στήριξαν και βουλευτές της Αχαΐας, μεταξύ των οποίων ο Γιώργος Παπανδρέου, ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, η Σία Αναγνωστοπούλου και ο Νίκος Καραθανασόπουλος, μέσω κοινοβουλευτικών παρεμβάσεων.

Παρά τη συγκεκριμένη εξέλιξη, οι φορείς που συμμετέχουν στο μέτωπο για την προστασία της περιοχής επισημαίνουν ότι ο αγώνας για την υπεράσπιση του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων Κοτυχίου – Στροφυλιάς συνεχίζεται, με επόμενο στόχο την οριστική απόρριψη του αιτήματος του ιδιώτη επενδυτή.

