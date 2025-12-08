Αλεξόπουλος: «Η επέκταση του Φράγματος Πηνειού πρέπει να αναγνωριστεί ως έργο εθνικής προτεραιότητας»

Η επέκταση του Φράγματος Πηνειού για την άρδευση του κάμπου της Δυτικής Αχαΐας βρέθηκε στο επίκεντρο πολύωρης συνάντησης που είχαν το μεσημέρι της Δευτέρας ο Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας, Γρηγόρης Αλεξόπουλος και αντιπροσωπεία αγροτών με τον Ειδικό Γραμματέα Υδραυλικών Έργων και Κτηρίων, Χαράλαμπο Μυγδάλη.

Κατά τη συνάντηση ο Δήμαρχος τόνισε τη σπουδαιότητα της επέκτασης του Φράγματος, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για ένα διαχρονικό αίτημα της περιοχής, το οποίο έχουν αναγνωρίσει όλες οι κυβερνήσεις και μέχρι σήμερα παραμένει απολύτως επίκαιρο, γι’ αυτό και πρέπει να αναγνωριστεί ως έργο εθνικής προτεραιότητας.

«Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, η ανάγκη προώθησης του έργου είναι επιτακτική, καθώς εκτός από το γεγονός ότι είναι άρρηκτα συνυφασμένο με την επιβίωση, την υποστήριξη και την εξέλιξη της αγροτικής μας περιοχής, οι συνθήκες που διαμορφώνονται από την κλιματική αλλαγή οδηγούν σε εξάντληση των υδάτινων πόρων και καθιστούν αναγκαίες άμεσες, δραστικές και βιώσιμες λύσεις για την ασφάλεια της παραγωγής και την προστασία του περιβάλλοντος», τόνισε μεταξύ άλλων, ο κ. Αλεξόπουλος.

Ο Δήμαρχος έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στην ανάγκη άρδευσης του κάμπου της Δυτικής Αχαΐας, λέγοντας πως «η περιοχή μας δεν διαθέτει άλλη λύση για τη διατήρηση και την περαιτέρω ανάπτυξη των καλλιεργειών. Γι’ αυτό επιμένουμε πως η άμεση υλοποίηση του έργου είναι ζωτικής σημασίας. Ο Δήμος μας που έχει ήδη πληγεί τα τελευταία χρόνια, δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να αλλάξει χαρακτήρα ούτε παραγωγικό προσανατολισμό. Αντιθέτως, οφείλουμε να διασφαλίσουμε τις υποδομές και τις συνθήκες που θα επιτρέψουν στον πρωτογενή τομέα να συνεχίσει να αποτελεί πυλώνα ανάπτυξης και απασχόλησης. Η Δημοτική Αρχή θα συνεχίσει με συνέπεια τη διεκδίκηση λύσεων, ώστε τα απαραίτητα έργα να προχωρήσουν χωρίς καθυστερήσεις», είπε ο κ. Αλεξόπουλος.

Παράλληλα, ο Δήμαρχος έχοντας πλήρη γνώση των ενεργειών που έχουν γίνει μέχρι σήμερα, τόνισε πως η επέκταση του Φράγματος προϋποθέτει εκτός άλλων άμεση εκτέλεση εργασιών στεγανοποίησης, καθώς οι υφιστάμενες διαρροές οδηγούν σε τεράστια απώλεια υδάτινων πόρων, αλλά και ικανοποίηση των αιτημάτων της Ηλείας για την κατασκευή των αναγκαίων αρδευτικών δικτύων, ώστε να καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες των παραγωγών και να αντιμετωπιστούν οι πιέσεις που δέχεται ο πρωτογενής τομέας.

Από την πλευρά του ο κ. Μυγδάλης ενημέρωσε πως βρίσκεται σε εξέλιξη η εκπόνηση του α’ σταδίου των μελετών, προκειμένου στη συνέχεια να ακολουθήσει το β’ στάδιο, γεγονός που όπως παρατήρησε ο κ. Αλεξόπουλος προμηνύει περαιτέρω καθυστερήσεις λόγω των γραφειοκρατικών αγκυλώσεων, οι οποίες δεν θα ξεπεραστούν αν η πολιτική βούληση που έχει εκφράσει ήδη ο Πρωθυπουργός για την υλοποίηση του έργου δεν αποτυπωθεί σε πραγματικό ενδιαφέρον και άμεσες πράξεις.

Μάλιστα, στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας και με δεδομένο ότι οποιαδήποτε περαιτέρω καθυστέρηση συνιστά εμπαιγμό σε βάρος μιας περιοχής που δεν αντέχει να περιμένει άλλο, το επόμενο διάστημα θα αναλάβει πρωτοβουλίες για την ενεργοποίηση των βουλευτών του Νομού Αχαΐας και της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος για τη διασφάλιση της πλήρους λειτουργικότητας και της επέκτασης του Φράγματος.

Στη συνάντηση συμμετείχαν ακόμη, ο αντιδήμαρχος Αγροτικής Ανάπτυξης, Γιάννης Θανασούλιας, ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Δυτικής Αχαΐας και δημοτικός σύμβουλος, Γιώργος Βεσκούκης, ο επικεφαλής του Αγροτικού τμήματος του Επιμελητηρίου Αχαΐας, Γιώργος Παπαχριστόπουλος και εκ μέρους της Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα, ο παραγωγός, Κωνσταντίνος Γκοτσόπουλος.

