Αλήθειες και ψέματα για τον νέο ΚΟΚ για ψώνια στα καθίσματα, καφέ και χοντρά μπουφάν

Οι αρμόδιες Αρχές προχώρησαν σε διευκρινήσεις προκειμένου να μην υπάρχουν παρανοήσεις

20 Οκτ. 2025 23:31
Pelop News

Από την πλευρά του οι Αρχές προχώρησε σε διευκρινίσεις για το τι πραγματικά προβλέπει ο νέος ΚΟΚ για την ασφάλεια στο τιμόνι, προκειμένου να μην υπάρχουν παρανοήσεις. Όπως αναφέρουν, για παράδειγμα, δεν απαγορεύεται η χρήση των ειδικών θηκών για τον καφέ ή το να πιει ο οδηγός καφέ, αλλά πρέπει να έχει πλήρη ελευθερία κινήσεων. Επίσης δεν απαγορεύεται να βάλει κανείς ψώνια στα καθίσματα, αλλά δεν πρέπει να παρεμποδίζουν είτε την οδήγηση, είτε την ορατότητα.

• Οδήγηση με χοντρό μπουφάν
Σε κανένα σημείο του νέου Κ.Ο.Κ. δεν αναφέρεται ότι η χρήση χοντρού μπουφάν επισύρει διοικητικές κυρώσεις. Καμία τέτοια απαγόρευση δεν υφίσταται.

• Τοποθέτηση/κατανάλωση νερού ή καφέ στο αυτοκίνητο

Σε κανένα σημείο του νέου Κ.Ο.Κ. δεν απαγορεύεται η χρήση των ειδικών θηκών για τοποθέτηση καφέ ή νερού. Ούτε απαγορεύεται η κατανάλωση νερού ή καφέ στο αυτοκίνητο.

Τι προβλέπει ο Κ.Ο.Κ.

– Η μόνη σχετική πρόβλεψη (στο Άρθρο 18 παρ. 2) αναφέρει ότι ο οδηγός πρέπει να έχει πλήρη ελευθερία κινήσεων για την ασφαλή οδήγηση.

– Η συγκεκριμένη υποχρέωση ίσχυε και στον προηγούμενο Κ.Ο.Κ. (ν. 2696/1999) χωρίς να έχει παρερμηνευτεί από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα. Συνεπώς, δεν απαγορεύεται η οδήγηση με μπουφάν ή ο καφές και το νερό στο αυτοκίνητο.

• Σακούλες σουπερμάρκετ στα καθίσματα/ καμπίνα του αυτοκινήτου

Σε κανένα σημείο του νέου Κ.Ο.Κ. δεν αναφέρεται ότι απαγορεύεται η τοποθέτηση σακούλας με ψώνια στις θέσεις του αυτοκινήτου.

Τι προβλέπει ο Κ.Ο.Κ.

– Αυτό που προβλέπεται (στο Άρθρο 36 παρ. 4) είναι ότι το φορτίο πρέπει να είναι ασφαλώς τοποθετημένο, ώστε να μην παρεμποδίζει την οδήγηση ή την ορατότητα και να μην θέτει σε κίνδυνο επιβάτες ή τρίτους.

– Συνιστάται, όπου είναι εφικτό, η χρήση του πορτ μπαγκάζ.

Καμία από τις παραπάνω ενέργειες δεν επισύρει πρόστιμο, εφόσον δεν παραβιάζονται οι βασικοί κανόνες ασφαλούς οδήγησης.
