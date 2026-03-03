Αλλάζει η προσωπικότητα μετά τα 60; Τι δείχνει νέα μελέτη

Η αντίληψη ότι η προσωπικότητα παραμένει σταθερή σε όλη τη διάρκεια της ζωής είναι ευρέως διαδεδομένη. Νεότερα επιστημονικά δεδομένα, ωστόσο, εξετάζουν το ενδεχόμενο μεταβολών ακόμη και μετά την ηλικία των 60 ετών.

Ψυχολογική έρευνα που πραγματοποιήθηκε από επιστήμονες στη Γερμανία και την Ελβετία κατέγραψε ότι άτομα μεγαλύτερης ηλικίας μπορούν να διαφοροποιήσουν τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζονται το άγχος, τα συναισθήματα και τις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις. Η μελέτη υλοποιήθηκε υπό την καθοδήγηση της Cornelia Wrzus από το Πανεπιστήμιο της Χαϊδελβέργης και της Corina Aguilar-Raab από το Πανεπιστήμιο του Μάνχαϊμ και δημοσιεύθηκε στο Communications Psychology.

Εκπαίδευση στις κοινωνικο-συναισθηματικές δεξιότητες

Οι κοινωνικο-συναισθηματικές δεξιότητες αφορούν την ικανότητα αναγνώρισης, ρύθμισης και έκφρασης των συναισθημάτων, καθώς και τη διαχείριση διαπροσωπικών σχέσεων. Οι δεξιότητες αυτές σχετίζονται με χαρακτηριστικά της προσωπικότητας, όπως η συναισθηματική σταθερότητα και η εξωστρέφεια.

Παρότι προηγούμενες μελέτες έχουν υποδείξει ότι τα βασικά χαρακτηριστικά τείνουν να παγιώνονται μετά την πρώιμη ενήλικη ζωή, η ερευνητική ομάδα σχεδίασε ένα πρόγραμμα διάρκειας οκτώ εβδομάδων με στόχο τη βελτίωση της συναισθηματικής σταθερότητας και της εξωστρέφειας.

Στη μελέτη συμμετείχαν 165 άτομα, μεταξύ των οποίων νέοι ενήλικες και άτομα ηλικίας 60 έως 80 ετών. Κάθε εβδομάδα οι συμμετέχοντες παρακολουθούσαν οργανωμένες συνεδρίες και ολοκλήρωναν πρακτικές ασκήσεις που στόχευαν στη διαχείριση του άγχους και στην αντιμετώπιση απαιτητικών κοινωνικών καταστάσεων.

Η αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε με ερωτηματολόγια και έμμεσες μετρήσεις μέσω υπολογιστή πριν από την έναρξη, κατά τη διάρκεια και μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος. Επιπλέον, οι συμμετέχοντες παρακολουθήθηκαν για διάστημα ενός έτους προκειμένου να καταγραφούν πιθανές μακροπρόθεσμες επιδράσεις.

Συγκρίσιμες αλλαγές σε νεότερους και μεγαλύτερους

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι μεταβολές στις κοινωνικο-συναισθηματικές συμπεριφορές και στα χαρακτηριστικά προσωπικότητας ήταν, κατά μέσο όρο, παρόμοιες και στις δύο ηλικιακές ομάδες. Η παρατήρηση αυτή καταγράφηκε ως αξιοσημείωτη από την ερευνητική ομάδα, δεδομένου ότι συχνά θεωρείται πως η εκμάθηση νέων δεξιοτήτων είναι δυσκολότερη σε μεγαλύτερη ηλικία.

Ο ρόλος της συμμετοχής

Οι ερευνητές διερεύνησαν και το επίπεδο εμπλοκής των συμμετεχόντων στις εβδομαδιαίες ασκήσεις. Διαπιστώθηκε ότι οι μεγαλύτεροι σε ηλικία ανέφεραν ελαφρώς υψηλότερη προσήλωση στο πρόγραμμα, αφιερώνοντας περισσότερο χρόνο στις δραστηριότητες και στην επεξεργασία του υλικού. Το στοιχείο αυτό ενδέχεται να συνέβαλε στα αποτελέσματα που καταγράφηκαν.

Η μελέτη δεν καταλήγει στο ότι η προσωπικότητα μεταβάλλεται αυτόματα με την ηλικία, αλλά καταγράφει ότι, υπό συγκεκριμένες συνθήκες και με συστηματική προσπάθεια, μπορούν να παρατηρηθούν αλλαγές σε βασικές κοινωνικο-συναισθηματικές δεξιότητες ακόμη και μετά τα 60.

Καθώς ο πληθυσμός άνω των 60 ετών αυξάνεται διεθνώς, η διερεύνηση των παραγόντων που σχετίζονται με την προσαρμογή και την προσωπική εξέλιξη σε μεγαλύτερες ηλικίες αποκτά ιδιαίτερη σημασία.

