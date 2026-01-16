Από το βράδυ αλλάζει ο καιρός – «Κλειδώνει» τετραήμερο ουκρανικό ψύχος με κρύο, χιόνια και θυελλώδεις ανέμους

Απότομη αλλαγή του καιρού από το βράδυ και τετραήμερη ψυχρή εισβολή από την Ουκρανία «βλέπουν» οι μετεωρολόγοι Κλέαρχος Μαρουσάκης και Γιώργος Τσατραφύλλιας, προειδοποιώντας για αισθητή πτώση της θερμοκρασίας έως και 10 βαθμούς, θυελλώδεις βοριάδες στο Αιγαίο και χιονοπτώσεις που θα φτάσουν παροδικά ακόμη και σε υψόμετρα γύρω στα 500 μέτρα. Το ψυχρό κύμα αναμένεται να διαρκέσει έως τις αρχές της επόμενης εβδομάδας, χωρίς ακραία φαινόμενα αλλά με έντονο κρύο και αυξημένη ανάγκη προσοχής λόγω των ισχυρών ανέμων.

Όπως εξηγεί ο μετεωρολόγος του OPEN, Κλέαρχος Μαρουσάκης, ψυχρές πολικές αέριες μάζες θα κινηθούν από την περιοχή της Ουκρανίας και της Μαύρης Θάλασσας προς τα νότια και νοτιοδυτικά, επηρεάζοντας μεγάλο μέρος της Ελλάδας.

Σύμφωνα με τον ίδιο, τα φαινόμενα δεν αναμένεται να είναι ιδιαίτερα έντονα, καθώς η πολική αέρια μάζα είναι σχετικά ξηρή. Ωστόσο, η αλληλεπίδρασή της με την υγρασία του Αιγαίου θα είναι αρκετή ώστε να δώσει τοπικές βροχές, χιονόνερο και χιονοπτώσεις, κυρίως στα ανατολικά και βόρεια τμήματα της χώρας, σε συνδυασμό με ισχυρούς έως θυελλώδεις βόρειους ανέμους.

Όπως επισημαίνει ο Κλέαρχος Μαρουσάκης, τα φαινόμενα δεν θα έχουν μεγάλη ένταση, ωστόσο το κρύο θα είναι αισθητό και απαιτείται αυξημένη προσοχή λόγω των ισχυρών ανέμων τόσο στο Αιγαίο όσο και στα δυτικά της χώρας. Οι επίσημες προγνώσεις της ΕΜΥ επιβεβαιώνουν την εικόνα σταδιακής επιδείνωσης του καιρού με παγετό τις πρωινές και βραδινές ώρες, κυρίως στα ηπειρωτικά.

Μέχρι το απόγευμα της Παρασκευής, ο καιρός θα διατηρηθεί σχετικά ήπιος, με ομίχλες σε αρκετές περιοχές. Από το βράδυ, όμως, η μεταβολή θα ξεκινήσει από την Πίνδο και ανατολικότερα. Χιονοπτώσεις αναμένονται στην Ανατολική και Βόρεια Ελλάδα, ενώ οι άνεμοι θα ενισχυθούν σημαντικά, ιδιαίτερα στα δυτικά. Τα πρώτα χιόνια θα κάνουν την εμφάνισή τους σε υψόμετρα άνω των 500 μέτρων, κυρίως σε περιοχές που «βλέπουν» προς το Αιγαίο.

«Κλείδωσε» τετραήμερο ουκρανικό ψύχος – Η ανάρτηση του Γιώργου Τσατραφύλλια

Το σκηνικό του καιρού αλλάζει και σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφύλλια έχει κλειδώσει ένα τετραήμερο ουκρανικό ψύχος με κύρια χαρακτηριστικά το κρύο, τους ισχυρούς βοριάδες, αλλά και τα χιόνια ακόμα και σε χαμηλά υψόμετρα.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Γιώργου Τσατραφύλλια: «Κλείδωσε τετραήμερο Ουκρανικό ψύχος… Καλημέρα!

Αλλάζει από αύριο το σκηνικό του καιρού στη χώρα μας με πτώση της θερμοκρασία , βοριάδες και χιόνια ακόμα και σε χαμηλά υψόμετρα.

Στην καρδιά του χειμώνα μια τέτοια καιρική εξέλιξη κάθε άλλο παρά αφύσικη δεν είναι.

Τα κύρια χαρακτηριστικά αυτής της ψυχρής εισβολής η οποία μας έρχεται απο την περιοχή της Ουκρανίας είναι:

Η σταδιακή πτώση της θερμοκρασίας από βορρά προς νότο θα είναι της τάξης των 10 βαθμών.

Οι βοριάδες θα πνέουν θυελλώδεις 8-9 μποφόρ στο Αιγαίο από το Σάββατο μέχρι την Τρίτη και ανατολικοί τη Δευτέρα και την Τρίτη στο Ιόνιο με την ίδια ένταση.

Τα χιόνια τα οποία γενικά δεν θα είναι πολλά, θα απασχολήσουν τα ορεινά της Μακεδονίας, της Θεσσαλίας, της ανατολικής Στερέας ,της Εύβοιας, της Α-ΒΑ Πελοπόννησο, των Κυκλάδων και της Κρήτης. Παροδικά θα φτάσουν μέχρι τα 500μέτρα στις κεντροβόρειες περιοχές.

Αττική: Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 3 -11 °C στα πεδινά. Οι βοριάδες Σάββατο-Κυριακή-Δευτέρα θα πνέουν σχεδόν θυελλώδεις στα ανατολικά του νομού. Βροχή ή χιονόνερο στα πεδινά. Λίγα χιόνια μέχρι τα 500 μέτρα. Χωρίς προβλήματα χιονοστρώσεων».

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΣΑΒΒΑΤΟ (17/1)

Στα ανατολικά ηπειρωτικά, τα νησιά του βορείου Αιγαίου και την Εύβοια, αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή χιονόνερο και ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά, καθώς και σε ημιορεινές περιοχές της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα νησιά του Ιονίου (από Κεφαλονιά και νοτιότερα), τη δυτική Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες και την Κρήτη.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 6, στα ανατολικά βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 6, στο Αιγαίο 7 και από το απόγευμα στα νότια τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση, κυρίως ως προς τις μέγιστες τιμές της και στα βόρεια ηπειρωτικά δεν θα ξεπεράσει τους 06 με 08 βαθμούς, καθώς και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 09 με 15 βαθμούς και μόνο στη νησιωτική χώρα θα φθάσει τους 16 με 17 βαθμούς Κελσίου. Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και βραδινές ώρες στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ (18/1)

Στη δυτική και κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, τα νησιά του βορείου Αιγαίου, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά και την ανατολική Πελοπόννησο αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή χιονόνερο και ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά, καθώς και σε ημιορεινές περιοχές της δυτικής και κεντρικής Μακεδονίας και της Θεσσαλίας.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με λίγες τοπικές βροχές στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα και ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά της Κρήτης.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από ανατολικές διευθύνσεις 4 με 6, στα ανατολικά από βόρειες 5 με 7 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση. Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά και στα βορειοανατολικά θα είναι κατά τόπους ισχυρός.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ (19/1)

Στη δυτική και κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, τα νησιά του βορείου Αιγαίου, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά και την ανατολική Πελοπόννησο αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή χιονόνερο και ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά, καθώς και σε ημιορεινές περιοχές της δυτικής και κεντρικής Μακεδονίας, της Θεσσαλίας και της κεντρικής Στερεάς.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με λίγες τοπικές βροχές στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα και ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά της Κρήτης.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από ανατολικές διευθύνσεις και στα ανατολικά από βόρειες 5 με 7 και στο Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά και στα βόρεια θα είναι κατά τόπους ισχυρός.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ (20/1)

Στα νοτιότερα τμήματα της κεντρικής Μακεδονίας, τη Θεσσαλία, τα νησιά του βορείου Αιγαίου, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά, την Πελοπόννησο, το νότιο Ιόνιο, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές στα νότια και χιονόνερο στα βόρεια. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά – ημιορεινά, καθώς και στα ορεινά της Εύβοιας και της Κρήτης. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες.

Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί βορειοανατολικοί στα δυτικά 6 με 8 και στα νότια τοπικά 9 και στα ανατολικά 5 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα νοτιοανατολικά. Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά και στα βόρεια θα είναι κατά τόπους ισχυρός.

