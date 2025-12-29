Αλλάζουν τα όρια ταχύτητας από την 1η Ιανουαρίου, τι να προσέξετε

Η μείωση του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου ταχύτητας των οχημάτων εντός κατοικημένων περιοχών από τα 50 χλμ./ώρα στα 30 χλμ./ώρα θα ισχύσει σε κατοικημένες περιοχές με εξαίρεση συγκεκριμένες κατηγορίες δρόμων

Αλλάζουν τα όρια ταχύτητας από την 1η Ιανουαρίου, τι να προσέξετε
29 Δεκ. 2025 15:36
Pelop News

Μια από τις αλλαγές που φέρνει ο νέος χρόνος  είναι τέθηκαν σε ισχύ τα νέα μειωμένα όρια ταχύτητας μέσα στις πόλεις από την 1η Ιανουαρίου 2026, τα οποία θα επιφέρουν σημαντική μείωση των τροχαίων ατυχημάτων στις αστικές περιοχές, αλλά και εκεί που παρατηρείται αυξημένη κυκλοφορία ευπαθών χρηστών των δρόμων όπως πεζοί, ποδηλάτες και οδηγοί πατινιών.

Η μείωση του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου ταχύτητας των οχημάτων εντός κατοικημένων περιοχών από τα 50 χλμ./ώρα στα 30 χλμ./ώρα θα ισχύσει σε κατοικημένες περιοχές με εξαίρεση συγκεκριμένες κατηγορίες δρόμων. Πιο συγκεκριμένα, σε μονόδρομους με τουλάχιστον δύο λωρίδες, σε δρόμους διπλής κατεύθυνσης με δύο λωρίδες ανά ρεύμα, ή με διαχωριστική νησίδα, το όριο διατηρείται στα 50 χλμ./ώρα, εφόσον δεν υπάρχει ειδική σήμανση που να ορίζει διαφορετικά.

Το νέο μειωμένο όριο ταχύτητας σε κατοικημένες περιοχές σε συνδυασμό με την τοποθέτηση χιλιάδων καμερών είναι πολύ πιθανό να δημιουργήσει ένα εκρηκτικό μίγμα για τους οδηγούς όλων των οχημάτων, καθώς από την μία μεριά θα βεβαιώνονται χιλιάδες παραβάσεις καθημερινά και από την άλλη μεριά χιλιάδες οδηγοί θα βρεθούν αντιμέτωποι με το Αυτόφωρο, καθώς αν κινούνται με την διπλάσια ταχύτητα από το νέο όριο των 30 χλμ./ώρα τότε θα βρεθούν ως κατηγορούμενοι στον Εισαγγελέα!

Η μείωση των ορίων ταχύτητας σε συνδυασμό με την ύπαρξη χιλιάδων καμερών είναι επίσης πολύ πιθανό να προκαλέσουν τη μείωση της χρήσης των αυτοκινήτων κυρίως σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη καθώς οι παραβάσεις θα κοστίζουν σε χρήμα και βέβαια σε αφαίρεση της άδειας οδήγησης. Με αυτό τον τρόπο το αυτοκίνητο θα παύσει να είναι το «αγαπημένο» μέσο μεταφοράς των Αθηναίων και είναι πολύ πιθανό οι ιδιοκτήτες τους να στραφούν στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς για να γλιτώσουν τόσο το μποτιλιάρισμα όσο και τις παραβάσεις του ΚΟΚ που  θα βεβαιώνονται άμεσα πολύ πιο εύκολα.

Άλλωστε δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι σύμφωνα με το 15ο Ευρωπαϊκό Βαρόμετρο του Ιδρύματος Vinci Autoroutes πάνω από 8 στους 10 Έλληνες οδηγούς υπερβαίνει το όριο ταχύτητας! Οπότε είναι εύκολο να αντιληφθεί κανείς τι πρόκειται να συμβεί με τη μείωση του ορίου ταχύτητας στα 30 χλμ./ώρα μέσα στις πόλεις και την εγκατάσταση χιλιάδων καμερών βεβαίωσης παραβάσεων.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:40 «Γιορτινές μέρες κι εμείς κάνουμε εθνικές επαιτίους»: Ο Φάνης Δίπλας για την “Παρέλαση”, τον φόβο απ’ έξω και την “ασφάλεια” που μας δαιμονίζει
16:33 Κανένα παράπονο για το νερό στο «Πεπανός»
16:23 Καλαμπάκα: Τραγωδία με δυο αδέρφια νεκρά από αναθυμιάσεις
16:15 Ο Απόλλωνας κάνει «ποδαρικό» με δύο εντός έδρας μάχες
16:05 Πούτιν: «Οι ρωσικές δυνάμεις προελαύνουν σε όλα τα μέτωπα»
15:57 Βαρδούσια: Από ασφυξία ο θάνατος για τους 4 ορειβάτες, τι έδειξε η ιατροδικαστική
15:54 Οικοδομή: Αύξηση των αδειών τον Σεπτέμβριο
15:45 H Θύελλα ψάχνει έμπειρους για την επίθεση
15:36 Αλλάζουν τα όρια ταχύτητας από την 1η Ιανουαρίου, τι να προσέξετε
15:27 Μόναχο: Το μοντέρνο με το παλιό, ιδανικό για χριστουγεννιάτικη εκδρομή  
15:18 Τι ξεκαθαρίζει ο Αχαιός τραγουδιστής Νίκος Οικονομόπουλος
15:09 Οι άνδρες του ΝΟΠ ψάχνονται για ξένο παίκτη
15:00 Κυρανάκης: Στον Ψαθόπυργο το τρένο έως το 2027 – Συντήρηση και στον Προαστιακό, πώς η παραγγελία των νέων συρμών επηρεάζει και την Πάτρα
14:58 Πλεύρης κατά Ράμμου για τη Banda Entopica: «Υποκρισία της Αριστεράς – δεν γίνεται και τα δύο»
14:54 Μεθυσμένη στο πατίνι στο κέντρο της Αθήνας – Πρόστιμο 350 ευρώ σε 25χρονη
14:48 Θλίψη στο ΚΚΕ και το εργατικό κίνημα: Έφυγε από τη ζωή ο Θανάσης Γκώγκος στα 48 του χρόνια
14:42 Απόσυρση από το Ντονμπάς ως όρο ειρήνης θέτει το Κρεμλίνο – Στο τραπέζι εγγυήσεις έως 50 χρόνια για την Ουκρανία
14:39 Μελομακάρονα, αποδοκιμασίες και καταγγελίες: Θερμή «υποδοχή» Γεωργιάδη στο «Έλενα Βενιζέλου»
14:28 Χάθηκε γάτα στην περιοχή της Αγίας Σοφίας στην Πάτρα – Έκκληση για βοήθεια
14:24 Η Κάτω Αχαΐα γεμίζει φαντασία: Οι «Τεχνοβάτες» και ο δράκος Λεβάρ σε μια μαγική χριστουγεννιάτικη περιπλάνηση
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 29.12.25
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ