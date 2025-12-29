Αλλάζουν τα όρια ταχύτητας από την 1η Ιανουαρίου, τι να προσέξετε

Μια από τις αλλαγές που φέρνει ο νέος χρόνος είναι τέθηκαν σε ισχύ τα νέα μειωμένα όρια ταχύτητας μέσα στις πόλεις από την 1η Ιανουαρίου 2026, τα οποία θα επιφέρουν σημαντική μείωση των τροχαίων ατυχημάτων στις αστικές περιοχές, αλλά και εκεί που παρατηρείται αυξημένη κυκλοφορία ευπαθών χρηστών των δρόμων όπως πεζοί, ποδηλάτες και οδηγοί πατινιών.

Η μείωση του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου ταχύτητας των οχημάτων εντός κατοικημένων περιοχών από τα 50 χλμ./ώρα στα 30 χλμ./ώρα θα ισχύσει σε κατοικημένες περιοχές με εξαίρεση συγκεκριμένες κατηγορίες δρόμων. Πιο συγκεκριμένα, σε μονόδρομους με τουλάχιστον δύο λωρίδες, σε δρόμους διπλής κατεύθυνσης με δύο λωρίδες ανά ρεύμα, ή με διαχωριστική νησίδα, το όριο διατηρείται στα 50 χλμ./ώρα, εφόσον δεν υπάρχει ειδική σήμανση που να ορίζει διαφορετικά.

Το νέο μειωμένο όριο ταχύτητας σε κατοικημένες περιοχές σε συνδυασμό με την τοποθέτηση χιλιάδων καμερών είναι πολύ πιθανό να δημιουργήσει ένα εκρηκτικό μίγμα για τους οδηγούς όλων των οχημάτων, καθώς από την μία μεριά θα βεβαιώνονται χιλιάδες παραβάσεις καθημερινά και από την άλλη μεριά χιλιάδες οδηγοί θα βρεθούν αντιμέτωποι με το Αυτόφωρο, καθώς αν κινούνται με την διπλάσια ταχύτητα από το νέο όριο των 30 χλμ./ώρα τότε θα βρεθούν ως κατηγορούμενοι στον Εισαγγελέα!

Η μείωση των ορίων ταχύτητας σε συνδυασμό με την ύπαρξη χιλιάδων καμερών είναι επίσης πολύ πιθανό να προκαλέσουν τη μείωση της χρήσης των αυτοκινήτων κυρίως σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη καθώς οι παραβάσεις θα κοστίζουν σε χρήμα και βέβαια σε αφαίρεση της άδειας οδήγησης. Με αυτό τον τρόπο το αυτοκίνητο θα παύσει να είναι το «αγαπημένο» μέσο μεταφοράς των Αθηναίων και είναι πολύ πιθανό οι ιδιοκτήτες τους να στραφούν στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς για να γλιτώσουν τόσο το μποτιλιάρισμα όσο και τις παραβάσεις του ΚΟΚ που θα βεβαιώνονται άμεσα πολύ πιο εύκολα.

Άλλωστε δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι σύμφωνα με το 15ο Ευρωπαϊκό Βαρόμετρο του Ιδρύματος Vinci Autoroutes πάνω από 8 στους 10 Έλληνες οδηγούς υπερβαίνει το όριο ταχύτητας! Οπότε είναι εύκολο να αντιληφθεί κανείς τι πρόκειται να συμβεί με τη μείωση του ορίου ταχύτητας στα 30 χλμ./ώρα μέσα στις πόλεις και την εγκατάσταση χιλιάδων καμερών βεβαίωσης παραβάσεων.

