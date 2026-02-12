Αλλοδαπός για να αποφύγει τον έλεγχο για ναρκωτικά χτύπησε αστυνομικούς με κλωτσιές και μπουνιές!

Οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη δύο αλλοδαπών ηλικίας 38 και 39 ετών για διακίνηση ναρκωτικών και για επίθεση κατά αστυνομικών στην περιοχή του Άγιου Παντελεήμονα.

Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια περιπολίας, αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης εντόπισαν τον 39χρονο και του έκαναν σήμα για έλεγχο. Ο ίδιος, μόλις αντιλήφθηκε την παρουσία τους, φέρεται να πέταξε στο έδαφος νάιλον συσκευασία που περιείχε μικροποσότητα κάνναβης. Κατά την προσπάθεια σύλληψής του, ο 39χρονος προέβαλε αντίσταση και επιτέθηκε στους αστυνομικούς με γροθιές και κλωτσιές.

Οι αστυνομικοί τον ακινητοποίησαν και τον οδήγησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Παντελεήμονα, το οποίο ανέλαβε την προανακριτική διαδικασία. Στο πλαίσιο της έρευνας, εντοπίστηκε και συνελήφθη ο 38χρονος, που φέρεται ως συνεργός του.

Σε έρευνα που ακολούθησε στην οικία τους, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

32 νάιλον συσκευασίες και μία σακούλα με συνολικά 283 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης

ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας

το ποσό των 6.000 ευρώ

πλήθος κενών νάιλον συσκευασιών

εννέα κινητά τηλέφωνα και ένα τάμπλετ

Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

