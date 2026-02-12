Εξαρθρώθηκε κύκλωμα εκατοντάδων αχυρανθρώπων με 380 επιχειρήσεις και χρέη 43 εκατ. ευρώ!

Οι ελεγκτές έφτασαν στα ίχνη τους, αξιοποιώντας τα αποτελέσματα των ερευνών του ειδικού αλγόριθμου, που χρησιμοποιεί η ΑΑΔΕ για τον έλεγχο των συναλλαγών

12 Φεβ. 2026 18:41
Pelop News

Μία υπόθεση από ένα πολύ καλά οργανωμένο κύκλωμα αχυρανθρώπων, που εμφανίζονταν ως υπεύθυνοι καταστημάτων και λοιπών επιχειρήσεων εστίασης και εμπορίας ηλεκτρονικών υπολογιστών, έφεραν στο φως οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Πρόκειται για κύκλωμα, με τη μορφή εγκληματικής οργάνωσης, το οποίο χρησιμοποιούσε 205 άτομα, αλλοδαπής κυρίως καταγωγής, ως υπευθύνους 380 επιχειρήσεων, μεταξύ των οποίων και γνωστής αλυσίδας γρήγορου φαγητού.

Οι επικεφαλής του κυκλώματος είναι 10 Έλληνες και ένας αλλοδαπός, οι οποίοι και συνελήφθησαν από τους ελεγκτές της ΑΑΔΕ, μετά από συντονισμένη επιχείρηση στα σπίτια τους, από τις πρώτες πρωινές ώρες έως το μεσημέρι.

Οι ελεγκτές έφτασαν στα ίχνη τους, αξιοποιώντας τα αποτελέσματα των ερευνών του ειδικού αλγόριθμου, που χρησιμοποιεί η ΑΑΔΕ για τον έλεγχο των συναλλαγών, καθώς και της συνολικής φορολογικής συμπεριφοράς των επιχειρήσεων αυτών.

Συγκεκριμένα, το καμπανάκι του αλγορίθμου χτύπησε, όταν διαπιστώθηκε ότι 317 από αυτές τις επιχειρήσεις, που είχαν δημιουργήσει χρέη 27 εκατομμυρίων ευρώ στην ΑΑΔΕ και 16 εκατομμυρίων ευρώ στον ΕΦΚΑ, «εξαφανίζονταν» όταν προέκυπτε έλεγχος και στη θέση τους εμφανιζόταν άλλη εταιρεία, με άλλο ΑΦΜ.

Στα 11 σπίτια κατασχέθηκαν :
• Μετρητά 100.000 ευρώ
• 110 τραπεζικές κάρτες αναλήψεων οι οποίες ανήκαν στα φυσικά πρόσωπα (αχυρανθρώπους και κατασκευασμένα πρόσωπα)

• Πλήθος εγγράφων με τα στοιχεία των αχυρανθρώπων και των εταιρειών-κέλυφος
• 110 σφραγίδες, που ανήκαν σε διάφορες εταιρείες
• Συσκευές POS
• Σκληροί δίσκοι

• 4 Φορητοί υπολογιστές
• 1 tablet
• 3 desktop
• Καρτοκινητά
• Και ένας μετρητής χαρτονομισμάτων.

Οι συλληφθέντες οδηγούνται στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής

