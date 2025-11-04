Αλλοίωση στοιχείων για το φονικό στη Χαλκίδα! 8 οι συλλήψεις

Σχηματίσθηκε δικογραφία για συμπλοκή, ανθρωποκτονία με δόλο, επικίνδυνη σωματική βλάβη, υπόθαλψη και παραβάσεις της νομοθεσίας για τον αθλητισμό

Αλλοίωση στοιχείων για το φονικό στη Χαλκίδα! 8 οι συλλήψεις
04 Νοέ. 2025 20:40
Pelop News

Σε 8 συλλήψεις προχώρησε η ΕΛΑΣ μετά από το οπαδικό επεισόδιο στη Χαλκίδα, όπου βρήκε τραγικό θάνατο από επίθεση με μαχαίρι ένας 20χρονος.

Ευλογιά: 8 οι συλλήψεις για παραβίαση των μέτρων, τι ισχύει για τη Δυτική Ελλάδα

Μετά το οπαδικό επεισόδιο στη Χαλκίδα, ο 20χρονος εμπλεκόμενος στο περιστατικό μεταφέρθηκε και αφέθηκε στην είσοδο νοσοκομείου, θανάσιμα τραυματισμένος.

Σύμφωνα με την αστυνομία, συνελήφθη ένα ακόμη άτομο, το οποίο κατηγορείται ότι πήγε στο σημείο της συμπλοκής μετά το περιστατικό και αλλοίωσε στοιχεία από τον τόπο του εγκλήματος, ενώ κατασχέθηκαν δύο αυτοκίνητα.

Σε βάρος των οκτώ συλληφθέντων σχηματίσθηκε δικογραφία – κατά περίπτωση – για συμπλοκή, ανθρωποκτονία με δόλο, επικίνδυνη σωματική βλάβη, υπόθαλψη και παραβάσεις της νομοθεσίας για τον αθλητισμό.

Παραγγέλθηκε διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής για τον 20χρονο.

Οι συλληφθέντες με τη σε βάρος τους σχηματισθείσα δικογραφία θα οδηγηθούν ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα.

Προανάκριση για την αιματηρή οπαδική συμπλοκή διενεργεί το Τ.Δ.Ε.Ε. Χαλκίδας.

Το χρονικό της βίας
Όλα συνέβησαν λίγο πριν τις 11 χθες (03.11.2025) το βράδυ όταν η αστυνομία ενημερώθηκε για συμπλοκή ατόμων επί της οδού Ληλαντίων Χαλκίδας. Όταν έφτασαν στο σημείο οι αστυνομικοί, όλοι οι εμπλεκόμενοι είχαν αποχωρήσει.

Στις 11:06 μ.μ. το κέντρο επιχειρήσεων της Διεύθυνσης Ασφαλείας Εύβοιας ενημερώθηκε πως άγνωστοι που επέβαιναν σε αγροτικό αυτοκίνητο άφησαν στην είσοδο του νοσοκομείου Χαλκίδας νεκρό τον 20χρονο.

Στις 00:50 αστυνομικοί εντόπισαν αυτοκίνητο μέσα στο οποίο βρίσκονταν δύο αιμόφυρτα άτομα, τα οποία νοσηλεύονται φρουρούμενα στο νοσοκομείο Χαλκίδας.

«Δεν έχουν ξαναγίνει οπαδικά επεισόδια στη Χαλκίδα, η κοινωνία εδώ είναι σοκαρισμένη. Με τον παππού του παιδιού που σκοτώθηκε ήμαστε συνάδελφοι και έχουμε χρόνια φιλία, δεν είναι σε καλή κατάσταση. Ο ξάδελφός τους είπε ότι τα παιδιά δούλευαν στην Αρτάκη και τους ακολούθησαν», ανέφερε κάτοικος της περιοχής.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21:11 Έτσι έφτασαν οι Αρχές στα ίχνη των φυγάδων αδελφών του μακελειού στα Βορίζια
20:50 Εκτάκτως στο νοσοκομείο η Ρούλα Πισπιρίγκου
20:40 Αλλοίωση στοιχείων για το φονικό στη Χαλκίδα! 8 οι συλλήψεις
20:31 Ο καιρός (5/11/2025) θα παραμείνει βροχερός, πτώση της θερμοκρασίας
20:21 Η δημοσκόπηση της Alco: Το 54% των πολιτών δεν βρίσκει αξιόπιστο εναλλακτικό κόμμα
20:10 Σωτηρόπουλος στον Peloponnisos FM: «Η Παναχαϊκή χρειάζεται ενίσχυση»
20:00  Τα ΕΛΤΑ και το κράτος – επιχειρηματίας
19:50 ΕΛΤΑ: Ο Μάριος Τέμπος αναλαμβάνει προσωρινά τα καθήκοντα του παραιτηθέντα Γρηγόρη Σκλήκα
19:41 Στη δημοσιότητα το εξώφυλλο του βιβλίου του Τσίπρα με τίτλο «Ιθάκη»
19:30 Ευλογιά: 8 οι συλλήψεις για παραβίαση των μέτρων, τι ισχύει για τη Δυτική Ελλάδα
19:19 Πέθανε στα 73 του χρόνια ο Βίκτορ Κόντε, ΦΩΤΟ, ΒΙΝΤΕΟ
19:01 Εκτεταμένα επεισόδια στο Ερασιτεχνικό, του έδωσε γερή γροθιά και τον έβγαλε νοκ-άουτ! ΒΙΝΤΕΟ
19:00 Αεροδρόμιο Αράξου: 1.341 πτήσεις από και προς τον αερολιμένα – Με αύξηση επιβατών 7% έκλεισε η σεζόν
18:53 Φονικός ο Οκτώβριος στο Σουδάν με τους περισσότερους νεκρούς αμάχους μέσα σε ένα μήνα
18:43 Οι κρίσεις Λανουά: Σωστά ακυρώθηκε το γκολ του Γιόβιτς, κακώς δεν δόθηκε πέναλτι στον Ταρέμι, ΒΙΝΤΕΟ
18:37 «Η Ξερόλακκα δεν είναι η πίσω αυλή της Πάτρας» – Καταγγελία κατοίκων για ανεξέλεγκτη ροή απορριμμάτων στον ΧΥΤΑ
18:29 Ρωσία: Θέλει να μπει και αυτή στο παιχνίδι με τις σπάνιες γαίες
18:20 Εκλογές ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας: Ο Ανδρέας Χρυσανθακόπουλος (Μαρμαράς) τάσσεται στο πλευρό του Αντώνη Κουνάβη
18:18 Συνεχίζουν τις έρευνες για τη διπλή δολοφονία στο κάμπινγκ της Φοινικούντας
18:17 «Και γύρισαν όλοι τα πιστόλια στη μούρη μου. Ένα παλικάρι δύο μέτρα μου πήραν», ανατριχιαστική μαρτυρία της συζύγου του 39χρονου
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 04/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ