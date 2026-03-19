Άλμα στις τιμές του πετρελαίου: Ξεπέρασε τα 112 δολάρια το Brent

Σε τροχιά έντονης ανόδου οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου κατά τη διάρκεια των συναλλαγών στην Ασία την Πέμπτη, ως απόρροια των νέων γεωπολιτικών αναταράξεων στη Μέση Ανατολή. Οι αναφορές για στοχευμένους βομβαρδισμούς σε κρίσιμες ενεργειακές υποδομές στο Ιράν και το Κατάρ προκάλεσαν άμεση νευρικότητα στους επενδυτές, εντείνοντας τους φόβους για ενδεχόμενες ελλείψεις στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα αργού και φυσικού αερίου.

Συγκεκριμένα, τις πρώτες πρωινές ώρες (ώρα Ελλάδας), η τιμή του πετρελαίου τύπου Brent κατέγραψε άλμα της τάξης του 5,02%, με την αξία του βαρελιού να διαμορφώνεται στα 112,77 δολάρια. Πρόκειται για το υψηλότερο επίπεδο τιμών που έχει καταγραφεί από τις αρχές Μαρτίου.

Ανάλογη, αν και ελαφρώς ηπιότερη, είναι η εικόνα και στην αμερικανική αγορά. Το αργό πετρέλαιο West Texas Intermediate (WTI) σημείωσε άνοδο 2,67%, με την τιμή του να αγγίζει τα 98,89 δολάρια ανά βαρέλι. Οι αναλυτές παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις, καθώς η αστάθεια στην περιοχή της Μέσης Ανατολής αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για τη διαμόρφωση των ενεργειακών κόστων παγκοσμίως το προσεχές διάστημα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



