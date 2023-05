ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ Ν.Αχαΐας: Άκρως επιτυχημένο το 2ο Συνέδριο Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης στην Ογκολογία – ΦΩΤΟ

Η ύψιστη σημασία της συμπερίληψης της ψυχοκοινωνικής υποστήριξης των ογκολογικών ασθενών στη θεραπευτική διαδικασία ήταν το κυρίαρχο θέμα που επιχείρησε να αναδείξει το άκρως πετυχημένο, διήμερο 2ο Συνέδριο Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης στην Ογκολογία, που διοργανώθηκε από το ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ Ν.ΑΧΑΙΑΣ και πραγματοποιήθηκε στις 26 και 27 Μάϊου στο ξενοδοχείο MY WAY HOTEL AND, με τον τίτλο «Κατανοώντας την ανάγκη – Διερευνώντας το κενό».

Το Συνέδριο ξεκίνησε δίνοντας ένα στίγμα της ανάγκης που γέννησε την ιδέα της οργανωμένης αλληλοβοήθειας και υποστήριξης στην Ελλάδα, το μακρινό 1988, από μια χούφτα γυναικών που είχαν νοσήσει από καρκίνο μαστού με την καθοδήγηση μια πρωτοπόρου, για την εποχή της, κοινωνικής λειτουργού, της κας Ιωσηφίνας Σκούρτα, με ποιον τρόπο εξελίχθηκε και καθιερώθηκε και η καθοριστική συμβολή των επαγγελματιών στην πλαισίωση της ανάγκης των γυναικών με καρκίνο μαστού για διεκδίκηση δικαιωμάτων.

Στη συνέχεια μια νοητή διεπιστημονική ομάδα που εργάζεται με ογκολογικούς ασθενείς έθεσε και συζήτησε το ζήτημα της αξίας της ψυχοκοινωνικής υποστήριξης στην Ογκολογία. Ψυχίατρος, Ψυχολόγος, Κοινωνική λειτουργός, Ογκολόγος, Ογκολογικός Νοσηλευτής και Ασθενής μίλησαν, μέσα από τον ρόλο του ο καθένας και η καθεμία, για την επιτακτική ανάγκη της ολιστικής θεραπευτικής αντιμετώπισης των ογκολογικών ασθενών.

Το κοινωνικό δικαίωμα στην υγεία, η πρόσβαση των ασθενών σε δημόσια νοσοκομεία για πρόληψη και θεραπεία, η αξιοπρέπεια των ογκολογικών ασθενών σε όλα τα στάδια αντιμετώπισης της νόσου, τα υποστελεχωμένα δημόσια νοσοκομεία, η ανάγκη της εξάλειψης των ανισοτήτων στην Υγεία, η αξία της συνηγορίας για τα δικαιώματα των ασθενών είναι κάποια από τα ζητήματα που ανέδειξε η τελευταία ενότητα της πρώτης μέρας.

Με συγκινητικές βιωματικές εμπειρίες προσώπων, που κλήθηκαν να διαχειριστούν τη δημόσια εικόνα τους τους και την ασθένεια ξεκίνησε η δεύτερη μέρα και ακολούθησαν οι ψυχοθεραπευτικές προσεγγίσεις που αξιοποιούνται στην υποστήριξη των ασθενών και των άτυπων φροντιστών τους.

Πραγματοποιήθηκαν επίσης, 3 workshops για επαγγελματίες ψυχικής υγείας, για ασθενείς και φροντιστές όπου οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με θεραπευτικές διαδικασίες ασθενών και των φροντιστών τους αλλά και οι επαγγελματίες ψυχικής υγείας να γνωρίσουν τρόπους θεραπευτικών παρεμβάσεων.

Ο κύκλος των εργασιών του Συνεδρίου έκλεισε με τη διαχείριση οικογενειακού περιβάλλοντος στην ανακοίνωση της διάγνωσης, με την εμπειρία της απώλειας που μετουσιώνεται σε κοινωνικό σκοπό, με τις ερευνητικές εξελίξεις στον καρκίνο του μαστού αλλά και την εμπειρία ασθενών με μεταστατικό καρκίνο.

Ενώ όλες οι θεματικές ενότητες πλαισιώθηκαν ως προεδρεία και σχολιασμό από σημαντικούς επιστήμονες, Ειδικούς και επαγγελματίες Υγείας της περιοχής μας.

Αν δεν παρακολουθήσατε το συνέδριο δια ζώσης ή διαδικτυακά και σας ενδιαφέρει η ψυχοκοινωνική υποστήριξη στην ογκολογία θα το βρείτε στη σελίδα του Συλλόγου Άλμα Ζωής Πάτρας στο facebook και στο κανάλι του στο Youtube.

Συμμετείχαν σημαντικοί, ομιλητές και ομιλήτριες και ένα άκρως ενεργό κοινό με αποτέλεσμα τη διαδραστικότητα μέσα στην αίθουσα και τις δύο ημέρες του Συνεδρίου.

Ευχαριστούμε πολύ, όλες και όλους, όσους συνέβαλαν στη επιτυχή πραγματοποίησή του και αγκάλιασαν την ιδέα του 2ου Συνεδρίου Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης στην Ογκολογία.

Το Συνέδριο πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος και του Ιατρικού Συλλόγου Πάτρας, ενώ τελούσε υπό την αιγίδα της ΕΛΛΟΚ (Ελληνικής Ομοσπονδίας Καρκίνου) και της ΕΣΝΕ (Εθνικός Σύνδεσμος Νοσηλευτών Ελλάδος – Ογκολογικός Τομέας).

