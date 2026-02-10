Αλβανία: Σοβαρά επεισόδια σε αντικυβερνητική διαδήλωση – Τραυματίας αστυνομικός από μολότοφ

Οι διαδηλωτές πέταξαν βόμβες μολότοφ προς το πρωθυπουργικό γραφείο με την αστυνομία να απαντά με χρήση δακρυγόνων και με οχήματα εκτόξευσης νερού, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες ένας αστυνομικός τραυματίστηκε από επίθεση με μολότοφ.

Αλβανία: Σοβαρά επεισόδια σε αντικυβερνητική διαδήλωση - Τραυματίας αστυνομικός από μολότοφ
10 Φεβ. 2026 21:12
Pelop News

Χιλιάδες διαδηλωτές της αντιπολίτευσης συγκεντρώθηκαν στα Τίρανα το απόγευμα της Δευτέρας για ακόμα μια φορά, ζητώντας την απομάκρυνση της κυβέρνησης του πρωθυπουργού Έντι Ράμα, με τη διαμαρτυρία να καταλήγει σε επεισόδια έξω από το πρωθυπουργικό γραφείο.

Οι διαδηλωτές πέταξαν βόμβες μολότοφ προς το πρωθυπουργικό γραφείο με την αστυνομία να απαντά με χρήση δακρυγόνων και με οχήματα εκτόξευσης νερού, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες ένας αστυνομικός τραυματίστηκε από επίθεση με μολότοφ. Στη συνέχεια, διαδηλωτές κινήθηκαν προς το κτίριο του Κοινοβουλίου, στο οποίο είχαν αναπτυχθεί από νωρίς ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις για την προστασία του.

Όλα ξεκίνησαν το απόγευμα της Δευτέρας, με το αντιπολιτευτικό Δημοκρατικό Κόμμα του πρώην πρωθυπουργού της Αλβανίας, Σάλι Μπερίσα, να καλεί σε μια ακόμα συγκέντρωση των υποστηρικτών του κατά της κυβέρνησης του Έντι Ράμα.

Τους τελευταίους μήνες οι εντάσεις εντείνονται, μετά την παραπομπή της αντιπροέδρου της κυβέρνησης, Μπελίντα Μπαλούκου, από την Ειδική Εισαγγελία με κατηγορίες περί παρέμβασης σε δημόσιους διαγωνισμούς μεγάλων έργων, με σκοπό την ευνοϊκή μεταχείριση εταιρειών με την ίδια να αρνείται τις κατηγορίες.

Η Ειδική Εισαγγελία ζήτησε από το Κοινοβούλιο την άρση της ασυλίας της, προκειμένου να προχωρήσει στη σύλληψή της. Δεν έχει αποσαφηνιστεί πότε θα διεξαχθεί η σχετική ψηφοφορία, σε ένα κοινοβούλιο όπου το κυβερνών κόμμα διαθέτει πλειοψηφία.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21:45 «Κατάλαβα το μέγεθος του Γιώργου Παπαδάκη μετά τον θάνατό του», αποκαλυπτική η Μαρία Αναστασοπούλου
21:39 Καλαμπάκος: «Αν δεν ήταν ο Απόλλωνας δεν θα ήμουν εδώ, στα play-offs να κάνουμε αυτό που πρέπει»
21:34 Τραμπ: «Ή συμφωνία με το Ιράν ή κάτι πολύ σκληρό» – Στο τραπέζι η αποστολή δεύτερου αεροπλανοφόρου στη Μέση Ανατολή
21:22 Κάτω Πατήσια: Οκτώ συλλήψεις για την αιματηρή συμπλοκή μεταξύ νεαρών τον Δεκέμβριο
21:12 Αλβανία: Σοβαρά επεισόδια σε αντικυβερνητική διαδήλωση – Τραυματίας αστυνομικός από μολότοφ
21:01 Eurovision 2026: Τότε θα προβληθεί ο ημιτελικός στην ΕΡΤ ο διαγωνισμός για το ελληνικό τραγούδι
20:52 Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Ιδρύματος Στήριξης Ογκολογικών Ασθενών «Η ΕΛΠΙΔΑ» και της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας – Παράρτημα Ν. Ηλείας
20:51 Το μεγάλο ρεκόρ των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων: Προπονητής είναι υπεύθυνος για 16 αθλητές από 13 χώρες!
20:43 Να στηριχθεί η γεωργία στις απόκεντρες περιοχές της ΕΕ
20:37 Α’ Κατηγορία: Το πρόγραμμα play offs και play outs
20:31 Κίνα: Απόφαση για απαγόρευση στα «κρυφά» χερούλια στα αυτοκίνητα για λόγους ασφάλειας
20:22 Πέθανε ο Χριστόφορος Στράτος, απόγονος του πατρινού κολοσσού της Πειραϊκής Πατραϊκής
20:01 Μποζιονέλος στον Peloponnisos FM:«Ο ΠΑΟΚ έχει τις περισσότερες πιθανότητες για το πρωτάθλημα»-Τι είπε για το νέο του βιβλίο
19:51 «Ρίχναμε πετσέτες για να σταματήσουμε την αιμορραγία της γυναίκας», μαρτυρία για την τραγωδία στην Ελευσίνα
19:41 Υπόθεση κατασκοπείας: Προφυλακίστηκε ο σμήναρχος, όλα όσα ισχυρίστηκε στην απολογία του
19:29 Πάτρα: Αιματηρό επεισόδιο στον ΟΚΑΝΑ, τραυματισμός από αιχμηρό αντικείμενο
19:21 «Ο Αλκαράθ είναι ήδη θρύλος του τένις» ο Ναδάλ αποθέωσε τον συμπατριώτη του
19:10 Ιατροδικαστική εξέταση: Τι έδειξε για τον θάνατο της 34χρονης από την Πάτρα, δύο εβδομάδες μετά τη γέννα
19:00 Αν οι φίλοι εγκαταλείψουν τις ΗΠΑ
18:50 Πάτρα: Φωτιά σε διαμέρισμα από διαρροή σόμπας υγραερίου, κάηκαν πόρτες!
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 10.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ