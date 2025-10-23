Αμαλιάδα: Αποθήκη-«καταφύγιο» με κάνναβη, γκλοπ και σουγιά – Δύο συλλήψεις

Στο πλαίσιο αξιοποίησης πληροφοριών, οι αστυνομικοί της Δίωξης Ήλιδας εντόπισαν χθες το απόγευμα δύο άνδρες σε αποθήκη ιδιοκτησίας του ενός και προχώρησαν σε έλεγχο.

Κατά τη διάρκεια του σωματικού ελέγχου, βρέθηκε στην κατοχή του ενός συσκευασία με 83 γραμμάρια κάνναβης, η οποία και κατασχέθηκε.

Ακολούθησε έρευνα στο αυτοκίνητο του δεύτερου, όπου οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν πτυσσόμενη μεταλλική ράβδο (γκλοπ) και αναδιπλούμενο σουγιά.

Οι δύο συλληφθέντες οδηγούνται στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας – Παράλληλη Έδρα Αμαλιάδας, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για να διαπιστωθεί η προέλευση των ναρκωτικών και ο σκοπός κατοχής τους.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



