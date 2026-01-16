Αμαλιάδα: Διακινητής ναρκωτικών με μισό κιλό κάνναβης ΦΩΤΟ

Δικογραφία, κακουργηματικού χαρακτήρα, για διακίνηση ναρκωτικών σχηματίσθηκε σε βάρος άνδρα, που συνελήφθη στην Αμαλιάδα από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηλιδας.

Οι αστυνομικοί στο πλαίσιο αξιοποίησης πληροφοριών, εντόπισαν χθες το μεσημέρι Πέμπτη 15/01/2026, τον κατηγορούμενο και σε σωματικό έλεγχο που του ενήργησαν βρήκαν στην κατοχή του και κατέσχεσαν 4 γραμμάρια κάνναβης.

Σε έρευνα που ακολούθησε σε αγροτική περιοχή του Βαρθολομιού, οι

αστυνομικοί βρήκαν και κατέσχεσαν τέσσερις συσκευασίες, που περιείχαν

συνολικά 535 γραμμάρια κάνναβης, τις οποίες είχε επιμελώς αποκρύψει ο

κατηγορούμενος.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας – Παράλληλη

Έδρα Ήλιδας.

