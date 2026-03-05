Αμαλιάδα: Οδηγούσε ΙΧ, ενώ του είχαν πάρει τις πινακίδες κυκλοφορίας

Για παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας συνελήφθη, οδηγός αυτοκινήτου την Αμαλιάδα, από αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Ήλιδας,

Σε αστυνομικό έλεγχο που του διενεργήθηκε, διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε αυτοκίνητο, ενώ του είχε αφαιρεθεί η οπίσθια πινακίδα κυκλοφορίας την 01-03-2026 για χρονικό διάστημα 210 ημερών.

