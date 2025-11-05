Αμαλιάδα: Τη Δευτέρα 10/11 η παρουσίαση πολεοδομικού σχεδίου Δήμου Ηλιδας

παρουσίαση των Εναλλακτικών Σεναρίων του προτεινόμενου Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δήμου Ηλιδας για τις δημοτικές ενότητες Αμαλιάδας και Πηνείας.

05 Νοέ. 2025 9:53
Pelop News

Ο Δήμος Ήλιδας προσκαλεί τους πολίτες, τους φορείς, του μηχανικούς και κάθε ενδιαφερόμενο να παραστούν τη Δευτέρα 10/11/ 2025 στη 1 το μεσημέρι,  στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Συνεδριακό Κέντρο Αμαλιάδας, όπου θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση των Εναλλακτικών Σεναρίων Χωρικής Ανάπτυξης (1ου Σταδίου Εκπόνησης) της Μελέτης Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δήμου Ήλιδας, για τις Δημοτικές Ενότητες Αμαλιάδας και Πηνείας.

Η παρουσίαση εντάσσεται στη διαδικασία διαβούλευσης και συμμετοχής του κοινού, με στόχο την ενημέρωση και τη συλλογή απόψεων για τη μελλοντική χωρική και αναπτυξιακή πορεία του Δήμου Ήλιδας.

Από την επόμενη ημέρα της παρουσίασης, κάθε ενδιαφερόμενος θα μπορεί να συμμετάσχει στη δημόσια διαδικασία διαβούλευσης μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας στη διεύθυνση https://polsxedia.ypen.gov.gr/, υποβάλλοντας σχόλια, προτάσεις και παρατηρήσεις επί του προτεινόμενου σεναρίου.

Η ειδική πλατφόρμα θα παραμείνει ενεργή για το συγκεκριμένο σχέδιο για πέντε  ημερολογιακές ημέρες μετά την ημερομηνία της παρουσίασης.
