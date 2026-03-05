Αμαλιάδα: Ξεκινά το νέο Διοικητήριο στη Σοχιά – «Πράσινο φως» για το έργο άνω των 6 εκατ. ευρώ

Σε φάση υλοποίησης περνά πλέον το μεγάλο έργο επέκτασης του νέου Διοικητηρίου στη Σοχιά Αμαλιάδας, μετά τη δημοσίευση στη «Διαύγεια» της απόφασης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για την άδεια ίδρυσης υπόγειου χώρου στάθμευσης. Η εξέλιξη αυτή ξεμπλοκάρει οριστικά το έργο, που φιλοδοξεί να δημιουργήσει έναν σύγχρονο διοικητικό πυρήνα εκτός του κέντρου της πόλης.

Σε τροχιά υλοποίησης εισέρχεται πλέον το μεγάλο αναπτυξιακό έργο της επέκτασης του νέου Διοικητηρίου στη Σοχιά, προϋπολογισμού άνω των 6 εκατομμυρίων ευρώ. Η καθοριστική εξέλιξη ήρθε με τη δημοσίευση στη «Διαύγεια» της απόφασης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, με την οποία χορηγείται η άδεια ίδρυσης του υπόγειου χώρου στάθμευσης.

Η απόφαση αυτή αποτελεί το τελευταίο κομμάτι στο «παζλ» των διοικητικών εκκρεμοτήτων, επιλύοντας ένα σύνθετο πρόβλημα που κρατούσε το έργο στάσιμο. Πρόκειται για μια στρατηγική παρέμβαση που θα αλλάξει τον χάρτη της Αμαλιάδας, δημιουργώντας έναν σύγχρονο διοικητικό πυρήνα εκτός του κορεσμένου κέντρου της πόλης.

Το νέο Διοικητήριο σχεδιάστηκε με γνώμονα την λειτουργικότητα, την αισθητική αναβάθμιση της περιοχής και, πρωτίστως, την καθολική προσβασιμότητα για τα Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ).

Με την ολοκλήρωση του έργου, ο Δήμος Ήλιδας αποκτά μια υποδομή – πρότυπο, που θα συγκεντρώσει τις υπηρεσίες του σε έναν ενιαίο χώρο, μειώνοντας τη γραφειοκρατία και την ταλαιπωρία των πολιτών, ενώ παράλληλα θα δώσει νέα πνοή στην ευρύτερη περιοχή, που βρίσκεται σήμερα του Συνεδριακό Κέντρο Σοχιάς.

Ειδικότερα, η μεγάλη παρέμβαση περιλαμβάνει:

  • Νέο Κτίριο Γραφείων: Κατασκευή υπερσύγχρονων χώρων συνολικής επιφάνειας 715 τ.μ., βοηθητικών χώρων 210 τ.μ. και WC 130 τ.μ., με ισόγειο 275 τ.μ., Α’ όροφο 295 τ.μ. και Β όροφο 450 τ.μ., εκ των οποίων 435 τ.μ. προορίζονται για γραφεία. (ισόγειο και δύο όροφοι).
  • Επέκταση Συνεδριακού Κέντρου: Προσθήκη δύο νέων ορόφων στο υφιστάμενο κτίριο για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών με κατασκευή 185 τ.μ. στο Β’ και 305 τ.μ. σε έναν ακόμα νέο Γ’ όροφο.
  • Γέφυρά ένωσης των δύο κτηρίων: Κατασκευή γέφυρας 98 τ.μ. που θα συνδέει οργανικά το νέο με το υφιστάμενο κτίριο.
  • Υπόγειος Χώρος Στάθμευσης: Δημιουργία πρότυπου πάρκινγκ 2.400 τ.μ. με 80 θέσεις στάθμευσης (εκ των οποίων 5 για ΑμεΑ) και σύγχρονες υποδομές, με χώρους Η/Μ εγκαταστάσεων και λοιπών χώρων (αποθηκών, αρχειο κ.λπ.) συνολικής επιφάνειας 420 τ.μ..
  • Ανάπλαση Περιβάλλοντος Χώρου: Διαμόρφωση 1.000 τ.μ. επιφανειακών χώρων με πράσινο και κοινόχρηστες υποδομές.

Κατά την ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου, ο Δήμαρχος Ήλιδας κ. Χρήστος Χριστοδουλόπουλος, εμφανώς ικανοποιημένος από την έκβαση της προσπάθειας, τόνισε: «Όταν αναλάβαμε τη διοίκηση το 2024, βρεθήκαμε μπροστά σε ένα έργο που είχε συμβασιοποιηθεί χωρίς τις απαραίτητες άδειες και εγκρίσεις. Δώσαμε μια σκληρή μάχη δύο ετών για να συμπληρώσουμε φακέλους, να λάβουμε εγκρίσεις από την αρχαιολογία και την πολεοδομία και να διασφαλίσουμε τα 6 εκατομμύρια ευρώ του προγράμματος “Αντώνης Τρίτσης”.

Σήμερα, με την άδεια του Υπουργείου στα χέρια μας, ο εργολάβος μπορεί να προχωρήσει στην έκδοση της τελικής οικοδομικής άδειας. Ήδη ξεκινούν οι προπαρασκευαστικές εργασίες, όπως η μεταφορά του αγωγού αποχέτευσης, ώστε το όραμά μας για ένα σύγχρονο Διοικητικό Κέντρο να γίνει σύντομα πραγματικότητα για όλους τους δημότες».

 

