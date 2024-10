Αμερικανικές εκλογές – Μελάνια Τραμπ: «Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν είναι Χίτλερ»

Όλο και συχνότερα παρεμβαίνει η Μελάνια Τραμπ υπέρ του συζύγου της και υποψήφιου προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, λίγα 24ωρα πριν τις αμερικανικές εκλογές της 5ης Νοεμβρίου.

Ο Ντόναλντ Τραμπ «δεν είναι ο Χίτλερ», λέει η σύζυγός του σε συνέντευξη στο Fox News, στην τελική ευθεία για τις αμερικανικές εκλογές.

Η Μελάνια Τραμπ, απέρριψε την Τρίτη (29.10.2024) τον παραλληλισμό του πρώην προέδρου και υποψήφιου με το Ρεπουμπλικανικό κόμμα για τον Λευκό Οίκο, με τον Αδόλφο Χίτλερ.

‘IT’S TERRIBLE’: @MELANIATRUMP hits back against the ‘fascist’ labeling of former President Trump, as the campaign enters its final stretch before Election Day. pic.twitter.com/p5C48Oy0X6

— Fox News (@FoxNews) October 29, 2024