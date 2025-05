Αμερικανός ο νέος Πάπας! Ο Ρόμπερτ Πρεβόστ, το όνομα που επέλεξε σαν Πάπας είναι Λέων ο 14ος LIVE

Έκπληξη και χαμηλών τόνων ο Αμερικανός Ρόμπερτ Πρέβοστ είναι ο νέος Πάπας της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας. Ο νέος Ποντίφικας βγήκε στο κεντρικό μπαλκόνι της Βασιλικής του Αγίου Πέτρου, πραγματοποιώντας την πρώτη του δημόσια εμφάνιση μετά την εκλογή του.

Το όνομα που επέλεξε σαν Πάπας είναι Λέων ο 14ος.

Η επίσημη επιβεβαίωση της εκλογής ήρθε με τη λατινική φράση «Habemus Papam» από τον επικεφαλής των καρδιναλίων, ο οποίος παρουσίασε στο πλήθος τον νέο Πάπα.

Είχαν προηγηθεί τέσσερις ψηφοφορίες του Κονκλαβίου και ο λευκός καπνός υψώθηκε από την καμινάδα της Καπέλα Σιξτίνα. Για την εκλογή του νέου Πάπα απαιτήθηκαν τέσσερις ψηφοφορίες όπως και για τον Βενέδικτο το 2005 αλλά και τον Ιωάννη Παύλο το 1978.

Χιλιάδες άνθρωποι έχουν κατακλύσει την πλατεία του Αγίου Πέτρου και τους γύρω δρόμους για να λάβουν την ευλογία του νέου Ποντίφικα. Το πλήθος φωνάζει «Viva papa», που σημαίνει «Ζήτω ο Πάπας».

Προς τιμήν του νέου Πάπα, η Ελβετική Φρουρά έκανε την εμφάνισή της στην Πλατεία του Αγίου Πέτρου, φορώντας τις χαρακτηριστικές στολές της.

