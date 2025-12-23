Αμερική: «Έφυγε» σε τροχαίο με φεράρι ο Βινς Ζαμπέλα

Ο συν-δημιουργός του εμβληματικού video game, Call of Duty Βινς Ζαμπέλα άφησε την τελευταία του πνοή μέσα στο υπεροπολυτελές όχημά του Λος Άντζελες. Ο θρύλος των βιντεοπαιχνιδιών διαμόρφωσε το είδος των FPS και ίδρυσε την Respawn Entertainment.

Ο Βινς Ζαμπέλα ήταν ένας θρυλικός Αμερικανός προγραμματιστής παιχνιδιών και πρωτοπόρος του είδους των παιχνιδιών σκοποβολής πρώτου προσώπου. Ήταν συνιδρυτής των Infinity Ward και Respawn Entertainment, δημιουργώντας τίτλους που έχουν πουλήσει πάνω από 500 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως.

Το Θανατηφόρο τροχαίο

Ο 55χρονος πέθανε πιθανώς ακαριαία όταν η Ferrari του τράκαρε στον αυτοκινητόδρομο Angeles Crest. Το όχημα υψηλών επιδόσεων χτύπησε σε ένα τσιμεντένιο φράγμα πριν γίνει παρανάλωμα του πυρός. Από την σφοδρή σύγκρουση, σκοτώθηκε επί τόπου ο Ζαμπέλα, ενώ ο συνοδηγός εκτοξεύτηκε από το όχημα και πέθανε λίγες ώρες αργότερα στο νοσοκομείο όπου διακομίσθηκε.

Το τροχαίο σημειώθηκε σε μια ελικοειδή περιοχή των βουνών Σαν Γκάμπριελ, γνωστή για τις γραφικές αλλά και επικίνδυνες καμπύλες της. Οι αρχές δήλωσαν ότι το όχημα βγήκε από τον δρόμο για άγνωστους λόγους λίγο μετά την έξοδό του από μια σήραγγα.

Μάλιστα, το δυστύχημα καταγράφηκε σε βίντεο, καθώς κάποιοι παρευρισκόμενοι στο σημείο έκαναν live μετάδοση την ώρα που βγήκε το κόκκινο supercar από το τούνελ και λίγα μέτρα πιο κάτω προσέκρουσε στο τοιχίο κι ανεφλέγη.

Η γέννηση ενός τιτάνα

Ο Ζαμπέλα συνίδρυσε την Infinity Ward το 2002 και ήταν ένας από τους κύριους αρχιτέκτονες πίσω από το αρχικό Call of Duty το 2003. Το franchise έχει έκτοτε γίνει ένα παγκόσμιο πολιτιστικό φαινόμενο και μια περιουσία πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Υπό την ηγεσία του Zampella, το Call of Duty 4: Modern Warfare (2007) μεταμόρφωσε τη βιομηχανία των βιντεοπαιχνιδιών. Το παιχνίδι εισήγαγε κινηματογραφική αφήγηση και εθιστικούς μηχανισμούς για πολλούς παίκτες που έγιναν το παγκόσμιο πρότυπο της βιομηχανίας.

Ένα φρέσκο ​​ξεκίνημα στο Respawn

Το 2010, ο Zampella συνίδρυσε την Respawn Entertainment, όπου ηγήθηκε της ανάπτυξης της καινοτόμου σειράς Titanfall. Το στούντιο τελικά εξαγοράστηκε από την Electronic Arts το 2017 για πάνω από 300 εκατομμύρια δολάρια.

Ο Ζαμπέλα εξάλλου, επέβλεψε την απροσδόκητη κυκλοφορία του Apex Legends το 2019, το οποίο έφτασε τα 25 εκατομμύρια παίκτες την πρώτη εβδομάδα κυκλοφορίας. Ο τίτλος Battle Royale εδραίωσε τη φήμη του για την επανειλημμένη επιτυχία του.

