Αμετανόητος για το εδαφικό ο Ζελένσκι-Συνάντηση με τον Πάπα Λεών

Με νύχια και με δόντια προσπαθεί να κρατήσει τα εδάφη του ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και προχωρά σε μια νέα διπλωματική κίνηση. Ετοιμάζεται να παρουσιάσει στον Λευκό Οίκο ένα αναθεωρημένο σχέδιο ειρήνης για την Ουκρανία, με στόχο να διασφαλίσει ότι η χώρα του δεν θα αναγκαστεί να παραχωρήσει εδάφη στη Ρωσία.

Όπως αναφέρει το BBC, η Ουκρανία πρόκειται να προτείνει εναλλακτικές λύσεις στις ΗΠΑ, μετά τη δήλωση του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι ότι αποκλείει για ακόμη μία φορά την παράδοση εδαφών, λέγοντας ότι «δεν έχει κανένα δικαίωμα» να το πράξει βάσει του ουκρανικού ή του διεθνούς δικαίου.

Τις δηλώσεις αυτές έκανε τη Δευτέρα (08.12.2025), στο πλαίσιο συναντήσεών του με Ευρωπαίους και ηγέτες του ΝΑΤΟ, σε μια συντονισμένη προσπάθεια να αποτραπεί η στήριξη των ΗΠΑ σε μια συμφωνία ειρήνης που θα περιλαμβάνει μεγάλες παραχωρήσεις από την πλευρά της Ουκρανίας. Σύμμαχοι του Κιέβου φοβούνται ότι ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα άφηνε τη χώρα ευάλωτη σε μια μελλοντική ρωσική εισβολή.

Την ίδια ώρα, η πόλη Σούμι στη βορειοδυτική Ουκρανία έμεινε χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα κατά τη διάρκεια της νύχτας μετά από επίθεση ρωσικού drone. Ο κυβερνήτης της περιοχής δήλωσε ότι περισσότερα από δώδεκα drones έπληξαν ενεργειακές υποδομές, στο πλαίσιο των συστηματικών νυχτερινών επιθέσεων της Ρωσίας. Δεν αναφέρθηκαν θάνατοι.

Η συνεχιζόμενη διπλωματική περιοδεία του Ζελένσκι στην Ευρώπη έρχεται έπειτα από ημέρες εντατικών συνομιλιών μεταξύ Αμερικανών και Ουκρανών διαπραγματευτών το Σαββατοκύριακο, που δεν οδήγησαν σε συμφωνία αποδεκτή από το Κίεβο.

Ο Ζελένσκι επρόκειτο να ενημερωθεί τη Δευτέρα για αυτήν την ιδιωτική σύνοδο από τον επικεφαλής συνεργάτη του, Ρουστέμ Ουμέροφ, ο οποίος έγραψε στο Telegram ότι θα του μεταφέρει λεπτομέρειες από τις απευθείας συνομιλίες των ΗΠΑ με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν. Ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ότι η ομάδα του θα μπορούσε να στείλει μια νέα πρόταση στους Αμερικανούς ήδη από την Τρίτη, μετέδωσε το AFP.

Σχετικά με την παράδοση εδαφών, ο Ζελένσκι είπε: «Η Ρωσία επιμένει να παραδώσουμε εδάφη, αλλά δεν θέλουμε να παραχωρήσουμε τίποτα».

Συνέχισε: «Δεν έχουμε κανένα νομικό δικαίωμα να το κάνουμε αυτό, ούτε βάσει του ουκρανικού νόμου, ούτε του συντάγματός μας, ούτε του διεθνούς δικαίου. Και δεν έχουμε ούτε οποιοδήποτε ηθικό δικαίωμα».

Ο Ζελένσκι έχει από καιρό τονίσει ότι οποιεσδήποτε αλλαγές στα σύνορα της Ουκρανίας θα πρέπει να εγκριθούν μέσω δημοψηφίσματος. Αλλού, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι το αρχικό 28-σημείων σχέδιο που πρότειναν οι ΗΠΑ – και απορρίφθηκε από το Κίεβο και τους Ευρωπαίους ηγέτες ως υπερβολικά ευνοϊκό για τη Ρωσία – είχε μειωθεί σε 20 σημεία, σύμφωνα με το πρακτορείο Interfax-Ukraine.

Είπε ότι κανένα «φιλοουκρανικό» σημείο δεν είχε αφαιρεθεί από το σχέδιο, ενώ επίσης δεν υπήρξε «συμβιβασμός» στο θέμα του εδάφους.

Ο Ζελένσκι ξεχώρισε τον έλεγχο της ανατολικής περιοχής του Ντονμπάς και τον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια ως ζητήματα «υψίστης ευαισθησίας».

Η αρχική διαρροή του σχεδίου που υποστηριζόταν από τις ΗΠΑ προέβλεπε ότι η Ουκρανία θα παραδώσει τον πλήρη έλεγχο του Ντονμπάς στη Ρωσία, παρά το γεγονός ότι οι ρωσικές δυνάμεις δεν έχουν καταφέρει να το κατακτήσουν πλήρως μετά από σχεδόν τέσσερα χρόνια πολέμου.

Η ενέργεια που παράγεται στη Ζαπορίζια, τον μεγαλύτερο πυρηνικό σταθμό στην Ευρώπη, θα μοιραζόταν μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, σύμφωνα με το προσχέδιο.

Οι ηγέτες στο Κίεβο και σε όλη την Ευρώπη έχουν αναφέρει πρόοδο στην αναθεώρηση αυτού του προσχεδίου τις τελευταίες εβδομάδες και έχουν επαινέσει την κυβέρνηση Τραμπ για τις προσπάθειές της να μεσολαβήσει για τον τερματισμό των συγκρούσεων.

ΣΤΟ ΒΑΤΙΚΑΝΟ

Στο μεταξύ, τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι υποδέχτηκε το πρωί της Τρίτης ο Πάπας Λέων ΙΔ στο Καστέλ Γκαντόλφο.

Σύμφωνα με την υπηρεσία Τύπου του Βατικανού, η συνάντηση του Ουκρανού προέδρου με τον ποντίφικα επικεντρώθηκε στην τρέχουσα κατάσταση του πολέμου στην Ουκρανία, με τον Πάπα να τονίζει τη σημασία της συνέχισης του διαλόγου και να εκφράζει την ελπίδα του για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη.

Ο Πάπας Λέων υπογράμμισε την ανάγκη για τις διπλωματικές πρωτοβουλίες που βρίσκονται σε εξέλιξη, προκειμένου να επιτευχθεί μια ειρηνική λύση στην ουκρανική σύγκρουση. Επιπλέον, ανέφερε το ζήτημα των αιχμαλώτων πολέμου και τη σημασία της διασφάλισης της επιστροφής των Ουκρανών παιδιών στις οικογένειές τους.

