Αμύνταιο: Αρκούδα επιτέθηκε σε κοπάδι, νεκρά 15 πρόβατα!

Σοκαριστικό περιστατικό σημειώθηκε σε κτηνοτροφική μονάδα στο Νυμφαίο Αμυνταίου Φλώρινας, όταν αρκούδα εισέβαλε στο χώρο, κατασπαράζοντας 15 πρόβατα και τραυματίζοντας άλλα 5. Η επίθεση προκάλεσε αναστάτωση στους κατοίκους και μεγάλη απελπισία στον κτηνοτρόφο, που είδε μεγάλο μέρος του κοπαδιού του να χάνεται.

Οι κάτοικοι ζητούν από τις αρμόδιες αρχές και τον ΑΡΚΤΟΥΡΟ να αναλάβουν δράση για την ασφαλή απομάκρυνση της αρκούδας από την κατοικημένη περιοχή, ώστε να αποφευχθούν περαιτέρω τραγικά περιστατικά.

