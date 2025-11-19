«Αν δεν κάνεις ό,τι λέω, θα τα βγάλω όλα έξω»: Μήνυση 21χρονου στη Λάρισα για εκβιασμό από τον 50χρονο σύντροφό του

Ένας 21χρονος στη Λάρισα προσέφυγε στις αρχές καταγγέλλοντας ότι ο 50χρονος σύντροφός του τον απείλησε πως θα του προκαλέσει κακό και θα δημοσιοποιήσει προσωπικό βιντεοσκοπημένο υλικό αν δεν ικανοποιούσε τις απαιτήσεις του. Η αστυνομία εξετάζει την υπόθεση με βάση το θεσμικό πλαίσιο για την ενδοοικογενειακή βία.

Μήνυση εις βάρος του 50χρονου συντρόφου του κατέθεσε ένας 21χρονος στη Λάρισα, καταγγέλλοντας σοβαρές απειλές και εκφοβισμό. Σύμφωνα με όσα ανέφερε στις αρχές, ο άνδρας τον απείλησε τηλεφωνικά ότι θα του προξενήσει κακό και ότι θα δημοσιοποιήσει «προσωπικό βιντεοσκοπημένο υλικό» από στιγμές της σχέσης τους, εάν δεν συμμορφωνόταν με τις απαιτήσεις του.

Η υπόθεση εξετάζεται στο πλαίσιο της νομοθεσίας περί ενδοοικογενειακής βίας, καθώς οι δύο άνδρες θεωρούνται σύντροφοι και το περιστατικό εμπίπτει στις σχετικές διατάξεις. Οι αρχές έχουν ήδη σχηματίσει δικογραφία, ενώ η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη προκειμένου να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες και η σοβαρότητα των καταγγελλόμενων πράξεων.

