«Αν η Ευρώπη θέλει πόλεμο, είμαστε έτοιμοι τώρα»! Η ευθεία πλέον απειλή του Πούτιν

Ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντιμίρ Πούτιν, απειλεί ευθέως την Ευρώπη με πόλεμο καθώς δήλωσε χαρακτηριστικά σήμερα (Τρίτη 2 Δεκεμβρίου 2025) πως «αν η Ευρώπη θέλει πόλεμο, είμαστε έτοιμοι τώρα»!

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν τόνισε πως η Ευρώπη δεν έχει ειρηνική ατζέντα και είναι με την πλευρά του πολέμου και επιδιώκει παραχωρήσεις μέσα από τον πόλεμο στην Ουκρανία που δεν είναι αποδεκτές από τη Ρωσία.

Οι Ευρωπαίοι εμποδίζουν επίσης την κυβέρνηση των ΗΠΑ και τον Ντόναλντ Τραμπ στις προσπάθειές τους να καταλήξουν σε ειρηνευτική συμφωνία μέσω συνομιλιών, λέει ο Πούτιν.

«Το Ποκρόβσκ βρίσκεται υπό τον πλήρη έλεγχο του ρωσικού στρατού» υποστήριξε ακόμη ο πρόεδρος της Ρωσίας.

«Το Ποκρόβσκ έχει ιδιαίτερη σημασία, αυτό αποτελεί εξαιρετική βάση για την επίτευξη των στόχων μας» διεμήνυσε ο Ρώσος πρόεδρος, σε μια επίδειξη ισχύος.

