«Αν η Ευρώπη θέλει πόλεμο, είμαστε έτοιμοι τώρα»! Η ευθεία πλέον απειλή του Πούτιν

«Το Ποκρόβσκ βρίσκεται υπό τον πλήρη έλεγχο του ρωσικού στρατού» υποστήριξε ακόμη ο πρόεδρος της Ρωσίας

«Αν η Ευρώπη θέλει πόλεμο, είμαστε έτοιμοι τώρα»! Η ευθεία πλέον απειλή του Πούτιν
02 Δεκ. 2025 17:34
Pelop News

Ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντιμίρ Πούτιν, απειλεί ευθέως την Ευρώπη με πόλεμο καθώς δήλωσε χαρακτηριστικά σήμερα (Τρίτη 2 Δεκεμβρίου 2025) πως «αν η Ευρώπη θέλει πόλεμο, είμαστε έτοιμοι τώρα»!

Βρυξέλλες: Συνελήφθη η Φεντερίκα Μογκερίνι για έρευνα απάτης με κοινοτικά κονδύλια – Εφόδοι σε EEAS και Κολλέγιο της Ευρώπης

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν τόνισε πως η Ευρώπη δεν έχει ειρηνική ατζέντα και είναι με την πλευρά του πολέμου και επιδιώκει παραχωρήσεις μέσα από τον πόλεμο στην Ουκρανία που δεν είναι αποδεκτές από τη Ρωσία.

Οι Ευρωπαίοι εμποδίζουν επίσης την κυβέρνηση των ΗΠΑ και τον Ντόναλντ Τραμπ στις προσπάθειές τους να καταλήξουν σε ειρηνευτική συμφωνία μέσω συνομιλιών, λέει ο Πούτιν.

«Το Ποκρόβσκ βρίσκεται υπό τον πλήρη έλεγχο του ρωσικού στρατού» υποστήριξε ακόμη ο πρόεδρος της Ρωσίας.

«Το Ποκρόβσκ έχει ιδιαίτερη σημασία, αυτό αποτελεί εξαιρετική βάση για την επίτευξη των στόχων μας» διεμήνυσε ο Ρώσος πρόεδρος, σε μια επίδειξη ισχύος.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:53 Γιάννινα: Συναγερμός με φωτιά σε διαμέρισμα, ΒΙΝΤΕΟ
17:45 Η ριζική αναμόρφωση των ιατροδικαστικών υπηρεσιών: Ένα νέο κεφάλαιο για τη Δικαιοσύνη και την κοινωνική εμπιστοσύνη
17:39 Τι σημαίνει η βόλτα Κούσνερ και Γουίτκοφ στο κέντρο της Μόσχας πριν από τη συνάντηση με τον Πούτιν; ΒΙΝΤΕΟ
17:34 «Αν η Ευρώπη θέλει πόλεμο, είμαστε έτοιμοι τώρα»! Η ευθεία πλέον απειλή του Πούτιν
17:30 Συντονίζονται αγρότες και κτηνοτρόφοι στη Δυτική Αχαΐα – Πρώτη κινητοποίηση στις 3 Δεκεμβρίου
17:21 Έχασε τη ζωή του στη θάλασσα ενώ ταξίδευε με το πλοίο «Άρτεμις»
17:13 Τζαμάκος: «Ο Απόλλων ανήκει στη GBL, έχει μια “ταυτότητα” 100 χρόνων»
17:08 Ο Δήμος Αιγιαλείας ενισχύει τη νεολαία, την πρόληψη και την ψυχοκοινωνική υποστήριξη της κοινότητας
17:00 Πάτρα: Στο προσκήνιο τα 60 «αόρατα» καταφύγια – Έρχεται κλιμάκιο για επιθεώρηση
16:51 Συγγενείς θυμάτων στο Μάτι κατά Τσίπρα: Δεν είναι έντιμο να μετατρέπεις μια κρατική κατάρρευση σε προσωπικό δράμα
16:43 Σε απεργία αύριο οι λαϊκές αγορές της Πάτρας – Ποια τα αιτήματα των πωλητών
16:35 Νέος ΚΟΚ: Πάνω από 1.000 παραβάσεις την 22η εβδομάδα της εκστρατείας «Μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους» – 49 στη Δυτική Ελλάδα
16:27 Πάτρα: Νέο ραντεβού με Κ. Κυρανάκη για το τρένο – Πότε θα γίνει η σύσκεψη φορέων
16:19 Γρίπη και COVID‑19: Τι πρέπει να γνωρίζουμε για την προστασία μας
16:10 Πάτρα: Εθελοντική αιμοδοσία από την παράταξη του Σπύρου Σκιαδαρέση
16:07 Πάτρα: Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης η κηδεία του πατρινού δημοσιογράφου Δημήτρη Χωρίτου
15:48 Γαλλία: Διέρρηξαν το σπίτι του Ολάντ – Τι έκλεψαν
15:40 Πιερρακάκης: Η εξαγορά του ελληνικού χρηματιστηρίου από την Euronext θα λειτουργήσει ως καταλύτης για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων
15:32 Νίκος Αποστολόπουλος: Πάντα απιστώ στις σχέσεις μου
15:24 Επιστροφή Ενοικίου: Αναδείχθηκαν ακραίες περιπτώσεις – Ενοίκιο 30 ευρώ για 119 τετραγωνικά στο Χαλάνδρι
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 02/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ