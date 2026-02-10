Αν οι φίλοι εγκαταλείψουν τις ΗΠΑ

O Tζον Κέρι υπήρξε υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ από το 2013 έως το 2017. Σε άρθρο του στους New York Times, μιλώντας για την αλλοπρόσαλλη πολιτική Τραμπ, μεταξύ άλλων γράφει;

«…Ο πρόεδρος Τραμπ υποστηρίζει ότι η διατήρηση φιλικών σχέσεων της Ευρώπης με τις Ηνωμένες Πολιτείες, επιβαρύνει άδικα την Αμερική.

Ωστόσο, οι ευρωπαϊκές χώρες αγοράζουν περίπου το 35% των παγκόσμιων εξαγωγών όπλων των Ηνωμένων Πολιτειών, καθιστώντας την Ευρώπη τον μεγαλύτερο περιφερειακό πελάτη των αμερικανικών στρατιωτικών βιομηχανιών.

Η Ευρώπη είναι επίσης ο μεγαλύτερος εμπορικός και επενδυτικός εταίρος των Ηνωμένων Πολιτειών, υπεύθυνη για περίπου 2 τρισ. δολ. σε ετήσιες εμπορικές συναλλαγές και πάνω από 5 τρισ. δολ. σε αμοιβαίες επενδύσεις, δημιουργώντας εκατομμύρια θέσεις εργασίας και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού Ωκεανού.

Ποιος λογικός άνθρωπος θα συμμετείχε σε ένα γεωπολιτικό παιχνίδι του ‘’ποιος θα φοβηθεί πρώτος’’, αποξενώνοντας τον μεγαλύτερο ξένο επενδυτή στη χώρα του;…».

Ο Κέρι εξηγεί ότι από αυτή την άδικη τακτική Τραμπ, «αν οι φίλοι μας μας εγκαταλείψουν, οι μόνοι που θα χάσουν είναι οι ΗΠΑ» και αναφέρει το παράδειγμα του Καναδά: «Ενα χρόνο αφότου ο Ντόναλντ Τραμπ προσέβαλε τον Καναδά και ανακοίνωσε ότι θα “θάψει” τη χώρα σε δασμούς, ο γείτονάς μας στα βόρεια, υπέγραψε μια συμφωνία για να ανοίξει την αγορά του στα ηλεκτρικά οχήματα της Κίνας, μια συμφωνία που πιθανότατα αξίζει δισεκατομμύρια δολάρια για το Πεκίνο, όχι για το Ντιτρόιτ».

Δεν είναι όμως μόνο τα κράτη που απομακρύνονται από τις ΗΠΑ του Τραμπ. Το κάνουν και εκατομμύρια απλοί πολίτες. Την ώρα που ο τουρισμός έχει παγκοσμίως άνοδο 4,4%, στις ΗΠΑ έχει πτώση -4,6%. Ευρωπαίοι, Καναδοί, Λατίνοι κ.ά. δεν θέλουν πια να πάνε στις ΗΠΑ. Ο κλάδος χάνει 50 δισ. δολάρια τον χρόνο και περιμένει ακόμα χειρότερες μέρες.

