Αναδιώτης για Οδοντωτό:«Κορύφωση της αδιαφορίας για την ασφάλεια των πολιτών και την τοπική οικονομία»

Ο οδοντωτός σιδηρόδρομος Διακοπτού-Καλαβρύτων είναι ένα ιστορικό τεχνικό μνημείο και πολιτιστική κληρονομιά που συνδέει την περιοχή με την ιστορία και την οικονομία της. Η αιφνίδια αναστολή της λειτουργίας του προκαλεί ανησυχία για την ασφάλεια των επιβατών και απαιτεί άμεση παρέμβαση και συντήρηση από τις αρμόδιες αρχές. Η ΝΙΚΗ, μέσω του Ευρωβουλευτή της, Νίκου Αναδιώτη, ενώνει τη φωνή της με τους κατοίκους για τη διασφάλιση της λειτουργίας και της προστασίας του οδοντωτού.

Η δήλωση του

«Ο οδοντωτός σιδηρόδρομος Διακοπτού-Καλαβρύτων αποτελεί μία από τις ωραιότερες διαδρομές στην Ευρώπη, γνωστός για το τεχνικό του θαύμα, αφού κατασκευάστηκε το 1896 και είναι η στενότερη ενεργή οδοντωτή γραμμή σε ολόκληρο τον κόσμο.

Η αιφνίδια αναστολή λειτουργίας του ιστορικού οδοντωτού, παρά την αυξημένη επιβατική της χρήση και τη σημασία της για την πολιτιστική μας κληρονομιά, δεν είναι απλώς ένα τεχνικό πρόβλημα, είναι η κορύφωση της αδιαφορίας για την ασφάλεια των πολιτών και την τοπική οικονομία.

Όπως θα τεκμηριώσουμε και με ερώτησή μας προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η διασφάλιση υψηλού επιπέδου ασφάλειας αποτελεί νομική υποχρέωση βάσει των οδηγιών 797 του 2016 και 798 του 2016 επίσης.

Θεωρούμε αυτονόητο ότι ο Έλληνας επίτροπος θα βοηθήσει να βρεθεί μια λύση. Δεν μπορεί η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, η Hellenic Train και ο ΟΣΕ να επικαλούνται κινδύνους μόνο όταν πρόκειται να κλείσουν τη γραμμή, ενώ οφείλουν να εφαρμόζουν κοινές μεθόδους ασφαλείας για την πρόληψη. Η ασφάλεια των επιβατών είναι προφανώς αδιαπραγμάτευτη.

Τα προβλήματα του οδοντωτού όμως είναι γνωστά. Γι’ αυτό φαίνεται αδιανόητο οι αρμόδιοι να μην παίρνουν μέτρα όλο αυτό το διάστημα και να μην έχουν προχωρήσει σε έργα προστασίας, ώστε να μη χρειάζεται να αναστέλλεται πάλι η λειτουργία του.

Τόσο εγώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσο και οι βουλευτές της ΝΙΚΗΣ στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, ενώνουμε τη φωνή μας και με τους κατοίκους του Διακοπτού και με όλους όσους ανησυχούν για την τύχη του οδοντωτού.

Απαιτούμε άμεση θωράκιση των πρανών και πλήρη συντήρηση της γραμμής. Το τρενάκι είναι μέρος της ταυτότητας και πηγή ζωής για την περιοχή. Δεν θα επιτρέψουμε να γίνει θύμα υστερόβουλων μεθοδεύσεων. Ο τόπος μας είναι δεμένος με τον οδοντωτό και έτσι θα παραμείνει».

