Πάτρα: Έκαιγε χόρτα και...κάηκε, του επιβλήθηκε πρόστιμο 937,5 ευρώ!

Όπως ανακοίνωσε η Πυροσβεστική σήμερα (26/3/2026) στην Πάτρα επιβλήθηκε πρόστιμο 937,5 ευρώ σε πολίτη γιατί έκαιγε χόρτα κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας.

Η ανακοίνωση:

«Επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 937,50€, σήμερα, 26 Mαρτίου 2026, από

ανακριτικούς υπαλλήλους της ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αχαΐας, σε ημεδαπό, για καύση

υπολειμμάτων φυτικής βλάστησης εντός αγροτεμαχίου του, κατά παράβαση της

κείμενης νομοθεσίας, σε περιοχή του δήμου Πατρέων»

