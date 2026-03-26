Πάτρα: Έκαιγε χόρτα και…κάηκε, του επιβλήθηκε πρόστιμο 937,5 ευρώ!
Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής
Όπως ανακοίνωσε η Πυροσβεστική σήμερα (26/3/2026) στην Πάτρα επιβλήθηκε πρόστιμο 937,5 ευρώ σε πολίτη γιατί έκαιγε χόρτα κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας.
Πάτρα: Στο 80% η αποκατάσταση της παράκτιας ζώνης Ρίου – Αγίου Βασιλείου
Η ανακοίνωση:
«Επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 937,50€, σήμερα, 26 Mαρτίου 2026, από
ανακριτικούς υπαλλήλους της ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αχαΐας, σε ημεδαπό, για καύση
υπολειμμάτων φυτικής βλάστησης εντός αγροτεμαχίου του, κατά παράβαση της
κείμενης νομοθεσίας, σε περιοχή του δήμου Πατρέων»
