«Αναγράφοντας συκοφαντικά για το πρόσωπό μου ότι δήθεν πήγα να τον σκοτώσω», μήνυσε τον Μουγκοπέτρο!

Πλέον αναμένεται να βρεθεί ενώπιον της δικαιοσύνης ο Άρης Μουγκοπέτρος μετά τη μήνυση που κατέθεσε σε βάρος του, ο πρώην φίλος του που του είχε δώσει την κροτίδα η οποία εξερράγη στο χέρι του και είχε ως αποτέλεσμα τον βαρύτατο τραυματισμό του, στο πανηγύρι στα Τριπόταμα Αχαΐας, στις 21 Απριλίου του 2025.

Τη δικαστική εξέλιξη «πυροδότησε» μία φωτογραφία που ανάρτησε ο Άρης Μουγκοπέτρος στους προσωπικούς του λογαριασμούς στο Instagram και στο Facebook, στην οποία απεικονιζόταν ο πρώην φίλος του να διασκεδάζει παρέα με άλλους άνδρες σε πανηγύρι, γράφοντας κάτω από τη φωτογραφία ένα μακροσκελές κείμενο και σχολιάζοντας με υβριστικούς χαρακτηρισμούς.

Τι αναφέρεται στην μήνυση σε βάρος του μουσικού

«Την 30η του μηνός Αυγούστου του έτους 2025, ο εγκαλούμενος- μηνυόμενος (Άρης Μουγκοπέτρος), ανήρτησε τόσο στην σελίδα του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης “Facebook”, όσο και στον αντίστοιχο λογαριασμό του στο “Instagram”, δημοσίευση, η οποία είχε επί λέξει ως εξής:

Ο “Κύριος” που ήταν “Φίλος” μου αδελφικός και μου έδωσε τη κροτίδα στα χέρια έχει το θράσος να πηγαίνει σε πανηγύρι και να γλεντάει σαν να μην τρέχει τίποτα. Και οι υπόλοιποι δίπλα του θα ρωτήσω πώς αισθανόταν που καθόταν με αυτόν που πήγε να με σκοτώσει; Γιατί για τον ίδιο δεν έχω να προσθέσω κάτι γιατί δεν πέφτω από τα

σύννεφα ότι και να κάνει αφού η αστυνομία τον έχει αφήσει ελεύθερο να κάνει ότι θέλει!



Η ανάρτηση συνοδευόταν, μάλιστα, από φωτογραφία, την οποία είχε αναρτήσει παρανόμως και βεβαίως χωρίς τη συναίνεσή μου και την οποία προηγουμένως είχε επεξεργαστεί – έχοντας τοποθετήσει δείκτη που να δείχνει εμένα και γράφοντας:

“Συγχαρητήρια αστυνομία! Συγχαρητήρια κοινωνία! Συγχαρητήρια φίλοι μου! Συγχαρητήρια ελληνική δικαιοσύνη Ιδού οι μ…. Ιδού ο μ…!, ενώ στη συνέχεια σε σχόλιο, το οποίο ανήρτησε ανέγραψε επί λέξει: “Σήμερα έχει πανηγύρι και στο Γεράκι Λακωνίας ρε να πάτε και εκεί σιχάματα” έχοντας αναρτήσει την ίδια φωτογραφία στην οποία εμφαινόμουν εγώ καθήμενος και λοιπά άτομα της παρέας μου χωρίς να έχει προς τούτο δικαίωμα».

Τα παραπάνω αναφέρονται, μεταξύ άλλων, στη μήνυση που κατέθεσε ο πρώην φίλος του Άρη Μουγκοπέτρου στον εισαγγελία Πρωτοδικών Τριπόλεως για τα αδικήματα της εξύβρισης, της συκοφαντικής δυσφήμισης και για παραβίαση του Νόμου περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

«Ξεπέρασε κάθε όριο»

Από την πλευρά του, ο πρώην φίλος του Άρη Μουγκοπέτρου θεώρησε πως με τη συγκεκριμένη δημοσίευση ο βιρτουόζος του κλαρίνου ξεπέρασε κάθε όριο ανεκτής συμπεριφοράς.

«Με τον μηνυόμενο γνωριζόμαστε από πολλών ετών, συνδεόμενοι με στενή φιλική σχέση. Τα ξημερώματα στις 21-4-2025, σε πανηγύρι στα Τριπόταμα Αχαΐας, στο οποίο ευρισκόμουν εγώ και ο μηνυόμενος, άναψε κροτίδα πάνω στην εξέδρα, στην οποία βρισκόταν και έπαιζε κλαρίνο, κρατώντας αυτήν και η οποία εξερράγη στο χέρι του και είχε ως αποτέλεσμα τον βαρύτατο τραυματισμό του με τον ακρωτηριασμό δύο δακτύλων της χειρός του, γεγονός το οποίο λόγω της στενής φιλικής και σε καθημερινή βάση, σχέσης μας, με συγκλόνισε», αναφέρει μεταξύ άλλων.

Και συνεχίζει: «Από τότε και έπειτα, ωστόσο, έχει επιδοθεί σε μία καθημερινή προσπάθεια καθυβρίσεως και κατασυκοφαντήσεώς μου, επιδιδόμενος σε πλήθος αναφορών για εμένα, τόσο μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, σε βίντεο, τα οποία συνεχώς και ατέρμονα αναρτά, όσο και σε τηλεοπτικές εκπομπές στις οποίες φιλοξενείται, σε μια αγωνιώδη και συνεχή προσπάθεια, την οποία κάνει προκειμένου να μου επιρρίψει ευθύνες για το συγκεκριμένο περιστατικό, παρά το γεγονός ότι γνωρίζει πολύ καλά, ότι καμία ευθύνη δεν έχω για τον τραυματισμό του και ο ίδιος μόνος του προέβη στο άναμμα της συγκεκριμένης κροτίδας».

Ο πρώην φίλος του Άρη Μουγκοπέτρου προσθέτει τα εξής: «Με την τελευταία ωστόσο ανάρτησή του, ξεπέρασε κάθε όριο ανεκτής πλέον συμπεριφοράς, φθάνοντας στο σημείο να με εξυβρίζει και να με συκοφαντεί δημοσίως, δείχνοντάς με προκλητικά τόσο εμένα όσο και τα λοιπά μέλη της παρέας μου, αναγράφοντας συκοφαντικά για το πρόσωπό μου ότι δήθεν πήγα να τον σκοτώσω, εξυβρίζοντάς με και αναρτώντας φωτογραφία μου, χωρίς να έχει απολύτως κανένα δικαίωμα για αυτό. Από το μένος του δεν “γλίτωσαν” και οι υπόλοιποι της παρέας μου, οι οποίοι έγιναν αντικείμενο συκοφαντικών και εξυβριστικών αναφορών μαζί με εμένα, αποκαλώντας μας όλους “σιχάματα”, βάλλοντας βέβαια ταυτόχρονα και κατά της ελληνικής κοινωνίας, της ελληνικής αστυνομίας και της ελληνικής δικαιοσύνης, με ευφάνταστες αναφορές».

Είχε προηγηθεί μία εξώδικη δήλωση κατά του Άρη Μουγκοπέτρου, με την οποία ο πρώην φίλος του, του ζητούσε να αφαιρέσει τη συγκεκριμένη δημοσίευση και να ανακαλέσει τους χαρακτηρισμούς που απηύθυνε στο πρόσωπό του με αντίστοιχο δημοσίευμα.

Από την πλευρά του ο Άρης Μουγκοπέτρος κατέβασε τη σχετική φωτογραφία από τους λογαριασμούς του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, χωρίς, ωστόσο, να προβεί σε νέα δημοσίευση ανάκλησης.

«Ο εντολέας μου από την πρώτη κιόλας στιγμή ήταν συγκλονισμένος με το περιστατικό που είχε ως αποτέλεσμα τον βαρύτατο τραυματισμό του κ. Μουγκοπέτρου για το οποίο καμία ευθύνη δεν φέρει ωστόσο δεν πρόκειται να ανεχθεί πλέον καμία εξυβριστική και συκοφαντική συμπεριφορά που σκοπό έχει την σπίλωση της προσωπικότητας του με ψευδείς και ανυπόστατους ισχυρισμούς για αυτόν», δηλώνει στο protothema.gr ο δικηγόρος του φίλου του Άρη Μουγκοπέτρου, Ανδρέας Βαγγόπουλος.

